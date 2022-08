Por Redação

Por Assessoria de Comunicação do Agir Tocantins_

O Agir Tocantins confirmou a candidatura do ex-governador Mauro Carlesse ao Senado durante a convenção estadual da sigla, realizada nesta sexta-feira, 5, na sede do partido, em Palmas. O encontro contou com a participação dos membros do diretório estadual, de prefeitos aliados, vice-prefeitos, vereadores, suplentes de vereadores e outros líderes políticos de diversos municípios.

“A gente quer mostrar para o Estado do Tocantins aquilo que quando governador realizamos. Vou trabalhar firmemente para que a gente consiga ser eleito e, com isso, poder ajudar o Estado de uma forma diferente, apresentando projetos, trazendo recursos, fazendo das cidades as melhores cidades para se viver, cuidando da comunidade, das crianças, das pessoas idosas, trabalhando para abrir frentes de emprego, que tanto precisa em nosso Estado. Minha proposta é gerar empregos e melhorar a vida das pessoas”, frisou Carlesse.

Durante a convenção, os membros do partido também deliberaram que o Agir não fará coligação com outras siglas nem apoiará candidatos a governador e vice-governador. “Vamos fazer uma campanha independente. Temos candidatos com perfis extraordinários, mas nosso grupo decidiu fazer o nosso trabalho independente. Neste momento, vamos trabalhar apresentando o nosso projeto, que é um projeto grandioso para o Estado do Tocantins”, disse o ex-governador.

Campanha limpa

Aos presentes na convenção, Carlesse assegurou que fará uma campanha focada em projetos. “Será uma campanha limpa, respeitando todos os candidatos. A gente vê por aí um modelo antigo de fazer campanhas políticas, mas o povo hoje olha é serviço prestado. Os candidatos que não tiverem serviço prestado vão ficar de fora”, avaliou Carlesse.

Suplentes

Também durante o encontro, foram anunciados os nomes do primeiro e segundo suplentes de Carlesse no pleito. Para a primeira suplência, o Agir indicou Sebastião Albuquerque, presidente da legenda; e para a segunda suplência, Sandro Henrique Armando, ambos ex-secretários de Estado na gestão do ex-governador.

Por todo o Tocantins

A prefeita de Josi Nunes, coordenadora da campanha de Carlesse na região sul, participou da convenção e destacou sua confiança no projeto e no grupo político ao qual integra. “Um grupo de homens e mulheres de valor, que estarão levando o nome de Carlesse por todo o Tocantins. Estamos aqui para honrar o trabalho que ele realizou, um trabalho que se vê por todo o Estado”, disse.

Também presente, Auri-Wulange, prefeito de Axixá, destacou as obras, investimentos e ações feitas por Carlesse quando governador, reiterou seu apoio ao projeto de candidatura ao Senado e pontuou que não medirá esforços para levar o nome do candidato a todos os municípios. “Tenho certeza de que o Carlesse será o senador mais votado do Bico do Papagaio e do Tocantins. Vamos percorrer todo o Estado e eleger o nosso senador”, assegurou.

O candidato

Mauro Carlesse tem 62 anos, é empresário, foi presidente do Sindicato Rural de Gurupi, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa. Assumiu o Governo do Estado, interinamente, em 2018, disputando, em seguida, a reeleição. Na oportunidade, foi eleito o governador mais votado da história do Tocantins, com 404 mil votos.