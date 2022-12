Por Wesley Silas

Ainda não se sabe se foi espontânea ou propositadamente o afastamento entre Josi e Nato. Enquanto isso, corre nos bastidores que o próximo candidato a vice-prefeito poderá ser indicado pelo grupo Stival que irá indicar nos próximos dias o novo presidente do Gurupiprev. Enquanto isso, com o afastamento de Carlesse após desistência desistir de canditura ao Senado, Gleydson aposta na força da senadora Kátia Abreu, nome forte na composição do governo Lula e do senador Irajá Silvestre.

O sinal de rompimento aconteceu logo após as eleições quando a prefeita Josi Nunes exonerou, aproximadamente, 30 pessoas ligada a Nato e na quarta-feira, 30, Nato esteve em uma audiência na audiência na Câmara para criticar a prefeita.