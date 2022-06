O suplente de deputado federal Tiago Andrino (PSB) tomou posse na Câmara Federal no lugar do titular Osires Damaso (PSC), que se afastou para se dedicar à pré-campanha de governador. A posse dele é resultado da aliança entre o PSB, de Carlos Amastha, com o PSC, de Damaso, para as eleições de outubro. O deputado ficará 121 dias afastado do cargo.

da redação

Andrino foi secretário na primeira gestão do ex-prefeito de Palmas Carlos Amastha. Depois se elegeu vereador da Capital em 2016. Em 2020 concorreu a prefeito e ficou em quarto lugar, com 15.707 votos.

“Assumo hoje o cargo de deputado federal com o compromisso pelo desenvolvimento econômico e social do nosso Tocantins. Quero agradecer, de todo coração, a todos aqueles que acreditaram e apoiaram a nossa campanha. Assumo aqui o compromisso com o Tocantins de exercer o mandato avançando na democracia, promovendo justiça social e lutando pela industrialização e tecnologia no Tocantins”, disse Andrino.