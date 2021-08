por Wesley Silas

Na acirrada disputa de espaço para construção de candidaturas, Adriana Aguiar mostra que vai dar trabalho para seus concorrentes.

Sobe as bênçãos do padre Adriano José no festejo da paróquia Nossa Senhora D’Abadia, Adriana Aguiar reuniu na noite do domingo, 08, com lideranças e com 06 vereadores de Gurupi e seu presidente Rodrigo Maciel (PSL), com o presidente da Câmara de Dueré, Wagner Martins Santana (PP) e com a presidente da Câmara de Sucupira, vereadora professora Ana Maria de Souza Leite (PSD).

No vácuo da falta de representatividade das regiões sul e sudeste na Câmara Federal, Adriana Aguiar (PSL) tem forte apoio do governador Mauro Carlesse (PSL) e se destaca com o perfil de candidato que melhor se encaixa na defesa da execução de projetos importantes para Tocantins, devido seu histórico profissional de resultados, aliado ao carisma.

Imbróglio de emenda parlamentar ao Miracema

Durante a visita a Gurupi, Adriana Aguiar aproveitou para esclarecer o mal entendido de uma emenda parlamentar do deputado Ivory Lira (PCdoB) repassada para Seduc aplicar no Tocantins Esporte Clube, de Miracema no valor de R$ 115 mil, o que levou alguns torcedores do Camaleão do Sul não entenderem que este dinheiro colocado no Orçamento do Estado faz parte de emendas dos deputados e apenas cabe ao governo do Estado executar sem o direito de redirecionar o recurso.

“Por isso a importância de termos deputados que representem nossa região. Esse recurso é uma emenda do Deputado Estadual Ivory de Lira que é de Miracema, destinada ao Tocantins Esporte clube de Miracema”, disse um aliado de Adriana Aguiar.