Por Wesley Silas

A ex-secretária manifestou após alguns dos pré-candidatos a deputado federal pelo UB, terem comentado a sua desistência. Adriana Aguiar é ligado ao grupo do ex-governador Mauro Carlesse e, segundo ela, o partido estaria cerceando o seu direito à legenda.

“Não desisti de jeito nenhum e jamais o faria. Você me conhece. O partido está me cerceando o direito à legenda. A decisão é da Presidente do partido. Após recebermos o comunicado através do coordenador do partido protocolamos carta de manifestação de interesse na candidatura à Deputada Federal”, disse Adriana.