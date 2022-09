da redação

“Eu acompanhei Amastha enquanto prefeito e sei que ele pode fazer muito mais pelo Tocantins como senador. Amastha foi um excelente gestor e tem experiência de sobra como administrador”, disse o empresário Wellington Cortela, que reside na Capital desde 1999. “Dá para ver que ele é uma pessoa séria, que cumpre o que fala. Então tenho certeza que ele vai ser um excelente senador”, reforçou.

“Nós vamos fazer muito em oito anos. É o suficiente para propor projetos, viabilizar os recursos necessários e executá-los”, disse Amastha, relembrando que quando esteve à frente da prefeitura de Palmas sempre teve a população acompanhando de perto cada passo da sua gestão. “Eu tinha a exata noção do tamanho da expectativa que criei junto aos palmenses ao propor o rompimento de velhas práticas e tornar Palmas uma capital de referência nacional e fizemos isso. Por isso, nunca estranhei a cobrança e a pressão. Enfrentei as ofensas e absorvi as críticas. E tudo isso me fez uma pessoa melhor, não apenas um político mais experiente, mas um ser humano que sabe da sua capacidade de melhorar a vida das pessoas”, complementou.

Carlos Amastha reforçou que o que fez por Palmas, vai fazer em todo o Tocantins. “Vou ser o senador dos grandes investimentos para o Estado, ampliar o ensino de tempo integral, trazer mais recursos para o turismo e, principalmente, ampliar as oportunidades de emprego e renda para a população”, concluiu ele.