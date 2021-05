Share on Twitter

Share on Facebook

Na primeira audiência da agenda de trabalho na capital federal nesta segunda-feira, 03, o prefeito de Paraíso do Tocantins Celso Morais foi recebido na sede da Codevasf(Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) pelo presidente Marcelo Moreira.

Por Redação

A pauta da reunião foi sobre a liberação do recurso estimado em R$ 38 milhões a serem destinados às obras de infraestrutura no município de Paraíso do Tocantins, onde os projetos para execução já estão em fase final de elaboração e posteriormente será feito o processo licitatório a fim de que as obras sejam iniciadas.

Acompanharam Celso Morais na audiência o líder do governo Bolsonaro no congresso nacional, senador Eduardo Gomes (MDB), deputado federal Carlos Gaguim(DEM) e a secretária de infraestrutura do Tocantins, Juliana Passarim.

Aproveitando a audiência junto a Codevasf, Celso Morais também protocolizou a solicitação de outras demandas de Paraíso do Tocantins. “Necessitamos recuperar e fazer diversas pontes no nosso município e diante desta reunião de hoje, já trouxemos tudo catalogado e apresentamos ao presidente Marcelo Moreira, tendo uma boa expectativa do retorno positivo da nossa solicitação”. Abordou o prefeito.