Por Redação

Uma das praias mais movimentadas e paradisíacas do Estado recebeu neste domingo, 10, a visita do pré-candidato ao Senado pelo Tocantins, Ataídes Oliveira (PROS). Ele passou o dia no local interagindo com a população, e esteve acompanhado de apoiadores, como vereadores (as) e líderes municipais.

Ao chegar no município e ser recepcionado pelos apoiadores, Ataídes destacou que o dia das convenções se aproxima e que sua pré-candidatura chega forte no páreo pela vaga ao Senado com apoio de mais de 700 vereadores, em 124 municípios, além de líderes políticos como prefeitos, ex-prefeitos e suplentes de vereadores. “O Tocantins vai voltar a ter um senador que traz recursos para os municípios, um senador comprometido com a população, ficha limpa, que combate a corrupção e tem fé e coragem para fazer as coisas acontecerem”, assegurou.

A Praia da Tartaruga, em Peixe, na região sul do estado, é uma das praias mais frequentadas durante a temporada de veraneio. A programação teve início no dia 1º e seguirá até 31 de julho, com atrações musicais locais e nacionais como Parangolé, Durval Lelys e Matheus Fernandes.