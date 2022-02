por Wesley Silas

A Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e o Vice-prefeito, Gleydson Nato, participaram na manhã desta quarta-feira, 02, da sessão solene de abertura do ano legislativo na Câmara de Vereadores de Gurupi, que marca o início oficial dos trabalhos da Casa de Leis em 2022.

Na sessão solene, a prefeita aproveitou a ocasião e apresentou os projetos realizados pela gestão municipal em 2021, bem como os resultados das ações realizadas e explanou sobre os objetivos e metas da Prefeitura para este ano, em todas as áreas. A gestora reforçou mais uma vez a harmonia com o poder legislativo e que sua gestão é pautada nas parcerias positivas para a comunidade e fez questão de destacar os nomes dos senadores Eduardo Gomes (MDB) e Kátia Abreu (PP) e dos deputados Carlos Gaguim (DEM), Dorinha Seabra (DEM) e Eli Borges (Solidariedade) na destinação de recursos para Gurupi.

Entre os recursos citados pela gestora, estão R$ 9,7 milhões para melhoria da malha viária (Bancada Federal), R$ 5 milhões para ampliação do CEASA (Eduardo Gomes), R$ 12 milhões para Estação da Cidadania (Eduardo Gomes), R$ 24 milhões para drenagem e ampliação do Parque Mutuca (Codevasf por meio do senador Eduardo Gomes e deputado Gaguim), R$ 1,5 milhão para Policlínica (Eli Borges) e R$ 1.3 milhão para programa Catarata Zero e cirurgia eletiva (Kátia Abreu) e R$ 6 milhões para educação por meio de praças de esporte e Escola de Tempo Integral (Gaguim)

“Serão mais de R$ 50 milhões em obras que iniciaremos a execução em nossa Gurupi nos próximos dias e a parceria com o Poder Legislativo é de fundamental importância para que estas obras sejam concretizadas”, disse.

Reduzir a alíquota do ITBI

A prefeita informou ainda que pretende reduzir a alíquota do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

“Determinei estudos para que possamos reduzir a alíquota do ITBI por um determinado período de tempo, o que em breve deve ser submetido ao crivo deste Poder Legislativo, contribuindo assim com a regularização de propriedades e fomentando a realização de negócios”, disse.

Buracos nas ruas e Avenidas

Para minimizar os problemas, Josi Nunes lembrou que a Prefeitura realizou a drenagem na Vila Guaracy, a Infraestrutura apliou R$ 45.3013.000,00, sendo R$ 32,6 milhões de recursos próprios e reconheceu que Gurupi ainda tem que avançar muito e que sua gestão está comprometida em vencer problemas como buracos e todas demais adversidades que surgirem. Em seguida, ele lembrou que, para quitar apenas um dos financiamentos feitos pela gestão anterior durará os próximos cinco mandatos dos futuros gestores.

“Antes de ser prefeita, eu sou uma cidadã gurupiense e não me alegra ou me agrada de maneira alguma sair de casa e enxergar a cidade com buracos nas vias públicas”.

Valorização dos servidores púbicos

Josi Nunes lembrou que a Prefeitura aplicou em 2021 25,17% do orçamento municipal na educação, representando um montante de R$ 40.9 milhões, conseguiu cumprir o pagamento das progressões e para 2022 sua gestão pretende fazer com todo quadro de servidores.

O presidente da Câmara Municipal de Gurupi, Rodrigo Maciel, comentou sobre a retomada dos trabalhos do legislativo e anunciou que irá cumprir a data-base, PCCR e corrigir o Vale Refeição dos servidores.