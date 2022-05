por Wesley Silas

A senadora Kátia participou na tarde do último sábado, 28, ao lado do seu filho, o senador da república Irajá, da 23ª cavalgada de Gurupi. Um dos encontros que marcou a chegada da senadora a Gurupi foi o encontro, despretensioso, com o ex-governador do Tocantins, Mauro Carlesse (AGIR) em um hotel da cidade onde recebeu exemplares dos livros do advogado Jonas Barros e do jornalista e veterinário, Jonair Rocha.

Em seguida a senadora Kátia e seu filho, Irajá, conheceram a famosa feijoada e as músicas do Quintal do Dadi e seguiram para a Cavalgada onde fizeram parte da comitiva da Cooperfrigu Alimentos, tradicional na cidade. A cavalgada marca o início da Exposição Agropecuária de Gurupi, que este ano chega a sua 48ª edição.

Cavalgada

“A cavalgada foi um espetáculo que demonstra a admiração da população pela agropecuária. A presença das famílias nas ruas saldando os cavaleiros e amazonas demonstrou essa admiração”, disse a senadora Kátia .

Trio-elétrico e cavalgada

Faz parte da tradição da cavalgada de Gurupi a presença das comitivas com os Trio-Elétricos e demais veículo de som automotivo. Entre eles o trio em que estava a prefeita Josi Nunes (PL) seu vice, Gleydson Nato (PL), juntamente com o deputado federal Carlos Gaguim (PL) e da deputada federal e pré-candidata a federal, Dorinha Seabra (UB) teve os holofotes virado para o lado da movimentação de bastidores. Um dos momentos que chamou a atenção foi quando a prefeita Josi Nunes (PL) convidou a senadora, que estava montada a cavalo, para descer e subir o Trio e, ao olhar a presença de Gaguim e Dorinha a senadora optou por continuar ao lado da comitiva. “Não subi porque ia a cavalo. Trio elétrico em cavalgada? Não é pra mim”, disse a senadora ao Portal Atitude que agradeceu a gentileza da prefeita Josi.

Carlesse, Ataídes e Gutierres

Enquanto os políticos acenavam para os eleitores na parte de cima do Trio-elétrico, assim como a senadora Kátia, o ex-senador Ataídes, o deputado Gutierres Torquato (PDT) e o ex-governador Mauro Carlesse (AGIR) preferiram ter um contato mais próximos das pessoas com apertos de mãos e breves conversas.

“Bom demais participar deste momento de tanta alegria e sem contar nos benefícios financeiros que esse evento traz para o município movimentando a economia, gerando renda e muita diversão. Obrigado pela receptividade nessa cavalgada Gurupi”, avaliou o ex-senador Ataídes em sua rede social.

Carlesse candidato?

Enquanto muito duvidam e outros “juristas” acham que não. Para quem viu presença do ex-governador a Gurupi pôde acompanhar e, pelo visto, não pode subestimar a força que ele ainda mantém com o eleitorado da região sul do Tocantins, mesmo depois dos seu afastamento por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em razão das operações Éris e Hygea, realizada pela Polícia Federal (PF) no dia 20 de outubro de 2021 e da sua renúncia no dia 11 de março de 2022 após ser alvo de um processo de impeachment na AL.

Durante a cavalgada, um uma breve fala, após ser questionado sobre o se ele teria pretensão de disputar um cargo eletivo nas eleições deste ano ele disse: “Estou trabalhando para isso”. A fala do ex-governador acontece no momento em que esquenta nos bastidores conversas sobre uma homologação de uma delação premiada do ex-secretário de Parcerias e Investimentos, Claudinei Quaresemin, de “dá frio na barriga em muita” gente graúda da política tocantinense.