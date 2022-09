Por Ascom Gutierres Torquato

A noite da última sexta-feira, 02, aconteceu uma reunião do candidato a deputado estadual Gutierres Torquato (PDT) e do candidato a deputado federal Ricardo Ayres.

“A palavra que me define é oportunidade. Eu tô pedindo a cada pessoa que conheço essa oportunidade, porque eu sei o quanto meu coração está ardendo de vontade de trabalhar pelo nosso estado (…) O estado do Tocantins precisa de comprometimento”, afirma o deputado Gutierres.

Conforme a assessoria do candidato, o Comitê, no Espaço Infinty ficou pequeno diante ao número pessoas presentes. “O povo de Gurupi está buscando representatividade na Assembleia Legislativa do Tocantins e na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, e enxergam no deputado Gutierres Torquato e no deputado Ricardo Ayres a voz que precisam”, comentou os deputados por meio da sua assessoria.