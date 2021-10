Os últimos anos, a OAB Tocantins passou por uma grande mudança na forma de se relacionar com a advocacia, estando muito mais presente na vida do advogado e da advogada da capital e do interior.

Da redação

Essa mudança é vista e reconhecida nos benefícios que a gestão OAB Independente levou à advocacia, com a construção de novas sedes das subseções de Araguatins, Porto Nacional e a de Araguaína, que está em fase de conclusão, a entrega da subsede de Taquaralto e da instalação da subseção de Augustinópolis.

A mudança é representada também na melhoria da estrutura das subseções do interior, da implantação do espaço OAB 4.0 e na construção dos estacionamentos da Ordem nos Fóruns de Palmas e Gurupi. Além disso, a mudança aconteceu principalmente na maneira da OAB defender a advocacia. Hoje a Ordem faz uma defesa incondicional das prerrogativas da advocacia, não deixando nenhum advogado ou advogada que foi desrespeitado sem amparo e uma ação firme da Ordem.

“A OAB mudou quando se escolheu ficar ao lado do advogado e da advogada tocantinenses em todos os momentos, colocando a advocacia sempre em primeiro, segundo e terceiro lugares. Escolhemos ficar mais próximos da advocacia nos momentos difíceis, como na crise causada pela pandemia. Entendemos o momento difícil pelo qual a advocacia vem passando e resolvemos baixar o valor da anuidade para tentar suavizar os efeitos da crise, fazendo com que a anuidade do Tocantins passasse da terceira mais cara para a terceira mais barata do Brasil. É dessa forma que a OAB vem mudando, atendendo às necessidades da advocacia e agindo com firmeza na defesa da classe”, afirmou o candidato à reeleição pela chapa OAB Independente, Gedeon Pitaluga.

Esta semana, Gedeon fez várias visitas no interior do Estado. No sábado, 9, chegou à Colinas do Tocantins, onde fez uma grande festa que marcou o lançamento da chapa da subseção, encabeçada pelo atual presidente da de Colinas, Wylly Rêgo, que tenta a reeleição. Para ele, o momento é de reforçar o compromisso que vem sendo cumprido desde 2019. “Nossa gestão iniciou com a oferta de cursos com palestrantes de renome nacional, como nunca antes tinha sido visto na Subseção. A defesa de prerrogativas se fortalecer, sem falar nos benefícios efetivos em prol dos advogados e advogadas da Subseção. A prioridade da gestão em Colinas sempre foi a de buscar melhorias constantes para o trabalho da advocacia da cidade e região. Com muita vontade e firmeza, seguimos em busca da continuidade do fortalecimento da advocacia”, destacou Wylly Rêgo.

Araguaína

Na segunda-feira, 11, foi a vez de Araguaína, no norte do Tocantins, receber a comitiva da OAB Independente. No município foram realizadas diversas reuniões com advogados e advogadas, além de encontro com o candidato a presidente da Subseção da cidade, Davi Morais.

Gedeon Pitaluga reforçou o compromisso que a OAB Tocantins tem com a advocacia araguainense, lembrando das realizações da Ordem na cidade. “Pudemos investir na construção da Subseção que em breve será entregue aos advogados e advogadas de Araguaína. Uma obra que pretende ser uma das maiores do Tocantins. A advocacia poderá contar com estrutura completa e com todo o aparato tecnológico para desempenhar o seu trabalho. Precisamos seguir transformando a ordem em todos os cantos do nosso Tocantins”, ressaltou Gedeon Pitaluga.

Davi Morais atua em Araguaína e é o primeiro advogado formado em Araguaína a concorrer à presidência da Subseção. Para ele, o desafio é buscar o investimento em qualificação dos advogados e advogadas. “Vimos que nos últimos três anos a OAB Tocantins ofereceu diversas oportunidades em cursos, por meio da Escola Superior de Advocacia e com os cursos de pós-graduação em parceria com a Unitins. É preciso ampliar o número de vagas para qualificação e melhorando o ensino para a advocacia”, pontuou Davi Morais.

Próximas paradas

A OAB Independente também chegou a Tocantinópolis na última segunda-feira, onde foram realizadas visitas. Em seguida, Gedeon Pitaluga e equipe retornaram a Araguaína e por fim participou de encontros com o candidato a presidente da Subseção de Colinas do Tocantins, Wylly Rêgo, neste feriado de Nossa Senhora Aparecida.