Por Redação, via assessoria de Comunicação

Centenas de pessoas marcaram presença no encontro realizado pelos apoiadores do deputado, entre elas várias lideranças políticas, ex-prefeitos e vereadores; participaram de cavalgada e de visitas as lideranças do município e região. O anfitrião da festa foi sr. Bastão Nunes, que também é apoiador e incentivador do parlamentar.

“É uma honra estar aqui de volta. A gratidão é um dos sentimentos mais nobres que temos e a cada dia sou mais grato pela confiança depositada em mim”, destacou o deputado Eduardo Fortes ao cumprimentar a população, e se colocar mais uma vez a disposição de todos.