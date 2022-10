Share on Twitter

Por Giovanni Salera

O pastor Amarildo Martins se consolidou como o líder evangélico mais bem-sucedido dessas eleições. A Assembleia de Deus Nação Madureira é a maior denominação evangélica do Tocantins e com forte tradição na política tocantinense. Pr. Amarildo conseguiu colocar dois representantes na Câmara Federal – uma conquista inédita para o segmento religioso/protestante do estado.

A presença dos evangélicos também cresceu na Assembleia Legislativa do Tocantins.

A Igreja Assembleia de Deus Ministério CIADSETA – segunda maior denominação protestante do Tocantins – tem como presidente o pastor Paulo Martins, que está em seu terceiro mandato e é reconhecido por seu prestígio entre os crentes e pela sociedade tocantinense.

O Ministério CIADSETA contou com inúmeros candidatos (Gipão, Rosilene Martins, Rubens Uchôa, pastor Saulo Telles etc.), o que contribuiu para pulverização dos votos. Mesmo assim, conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa. Gipão, que já tinha 5 mandatos como vereador de Araguaína, foi eleito ao cargo de Deputado Estadual com 8271 votos.

Outro evangélico que subiu de posto foi Moisemar Marinho. Deixou a Câmara de Palmas e também foi eleito contando com apoio de evangélicos e das forças de segurança. Na última eleição, em 2020, Moisemar teve 1.970 como Vereador. E agora obteve 12553 votos – um salto surpreendente no apreço dos eleitores!

Talvez a grande novidade dessas eleições nessa temática religiosa seja o advogado Eduardo Mantoan – que também é pastor auxiliar da Igreja do Ministério Aviva. Contudo, o maior reforço para sua candidatura veio da Igreja Assembleia de Deus Missão – Projeto Restaurando Vidas, presidida pelo pastor José Suimar Caetano.

O pastor Suimar Caetano tem se destacado como líder extremamente carismático e habilidoso. Semelhantemente ao pastor Amarildo Martins da Nação Madureira, Suimar tem mostrado força e coesão entre seus líderes e membros.

Em 2016, sua igreja ajudou a eleger Tiago Andrino como vereador em Palmas, além de garantir-lhe em 2018 uma suplência na Câmara Federal. No pleito de 2020, o pastor Suimar usou novamente seu prestigio para eleger como vereador o diácono Eudes Assis. E agora teve importante participação na eleição de Eduardo Mantoan como Deputado Estadual. Inclusive, comenta-se que foi responsável por conseguir de 6 a 8 mil votos para Mantoan, uma contribuição que fez total diferença.

O PSDB teve volumosos recursos e boa parte destes foi destinada às campanhas de Eduardo Mantoan, que recebeu R$1.270.300,00 de Fundo Partidário, e da farmacêutica Martha Ramos (esposa de Rogério Ramos – Secretário de Administração e homem forte da gestão da Prefeita Cinthia Ribeiro) que recebeu R$ 700.500,00

Martha e Mantoan fizeram dobradinha: ela, pleiteando uma cadeira na Câmara Federal, e ele, concorrendo à Assembleia do Tocantins. Ambos são profissionais conceituados, têm carisma e tiveram ótima estrutura para campanha. Também tiveram como madrinha a prefeita Cinthia Ribeiro, que se empenhou intensamente para elegê-los. No entanto, os resultados foram díspares – Eduardo Mantoan conquistou 14.062 votos e Martha Ramos obteve somente 6.599 votos.

Segundo um líder da Igreja do Pastor Suimar Caetano, essa grande diferença de votos entre os dois é fácil de explicar: “a farmacêutica Martha, vale destacar, é uma excelente gestora e importante líder classista, mas não contou com o mesmo apoio dos evangélicos.” Ele ainda revela mais: “esse resultado positivo na eleição de Mantoan deixou Suimar Caetano e sua equipe bastante animados. Tanto é que já começaram a projetar planos maiores para os próximos pleitos. Eles querem ampliar ainda mais a presença dos evangélicos na política tocantinense!”

Outros candidatos evangélicos que tiveram boa votação:

Deputados Federais:

RUBENS UCHÔA (cantor gospel que conta com simpatia de várias denominações – Assembleia, Quadrangular, Casa da Benção, Batista etc.) – 11044 votos

CRIS (Igreja Universal) – 7414 votos

PASTORA HILDA DO NELCIVAN (esposa do polêmico militar aposentado, pastor e jornalista Nelcivan) – 4324 votos

PASTOR SAULO TELES (filho do saudoso Pastor José Filho – Ministério CIADSETA de Taquaralto) – 2169 votos

Deputados Estaduais:

ROGÉRIO FREITAS (Qual igreja> ) – 9467 votos

PASTOR WELLINGTON – Igreja Universal – 6664 votos

IVANILSON MARINHO – Assembleia Madureira de Gurupi – 4373 votos

PASTOR MIQUÉIAS DAVID – Igreja Quadrangular de Araguaína – 3052 votos