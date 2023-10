A enigmática disputa eleitoral chocada no ninho do ovo da serpente em Gurupi

O toma lá, dá cá da política das cidades do interior, como Gurupi, continua presente. São poucos que têm coragem de levantar uma bandeira de um nome que não esteja nas entranhas do poder e neste joguete as cartas que definem o futuro político são jogadas em Palmas ou Brasília e, iludidos são os que “pensam” que haverá alianças ao toque de uma “varinha de condão” na mão de político local.