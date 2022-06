por Wesley Silas

Observando a tática do poder econômico para manipular as eleições no Brasil, a eleição passar a ser questionada não pela garantia da confiança do eleitorado nas urnas eletrônicas, mas sobre a força do capital financeiro que ameaça este princípio da democracia as palavras como corrupção e demagogia andam juntas provocando consequências drásticas ao Estado e à Nação, apesar dos partidos terem para 2022, via fundo eleitoral, um total de R$ 4,9 bilhões para promover seus candidatos durante as eleições, dinheiro este que não pode ser gasto no alto custo de uma pré-campanha, como acontece agora como é de conhecimento público.

Segundo o TSE, atualmente, existem 33 siglas registradas no Tribunal; porém, apenas 23 estão aptas a receber os recursos do Fundo. São elas: Avante, União Brasil, MDB, Novo, Patri, PCdoB, PDT, Pode, PP, PPS, PR, PRB, Pros, PSB, PSC, PSD, PSDB, PSL, PSOL, PT, PTB, PV e Solidariedade.

“As siglas Rede, DC, PCB, PCO, PMB, PMN, PRTB, PSTU e PTC, ficaram de fora da divisão dos recursos, pois não cumpriram, nas Eleições 2018, os requisitos fixados na cláusula de desempenho que estabeleceu novas normas de acesso dos partidos aos recursos do Fundo Partidário. O novo partido Unidade Popular (UP) também não teve acesso aos valores por ter obtido seu registro em 2020”, informou o TSE.

Custo de um deputado e senador

Neste ano, os 27 estados da federação e o distrito federal irão eleger ou reeleger apenas um senador(a) da República. No Tocantins a senadora Kátia Abreu (PP) colocará o seu cargo em jogo com nomes como o da deputada federal, Dorinha Seabra (UB), do ex-senador Ataídes Oliveira (PROS) e do ex-governador Mauro Carlesse (Agir). Na Câmara federal são 06 parlamentares que irão tentar a reeleição, entre os 08 nomes; diante aos anúncios das pré-candidaturas do deputado federal Osires Damasso (PSC) ao governo do Estado e Dorinha Seabra ao senado. A grande concorrência em se manter ou entra nestas duas casas estão pelo poder que elas oferecem onde cada deputado federal ou senador custa R$ 24,7 milhões por ano, conforme levantamento feito por pesquisadores das universidades de Brasília, do Sul da Califórnia e do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. O estudo publicado na CNN Brasil, mostra uma distância entre os salários de um senador ou deputado, de R$ 33.763 por mês, com a média do trabalhador brasileiro que no quarto trimestre de 2021 teve renda média no valor de R$ 2.447,00, considerado, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o menor valor de toda a série histórica da Pnad Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, iniciada em 2012. Além do salário, cada um dos 81 senadores e dos 513 deputados federais, contam com até R$ 106 mil por mês para contratar até 25 secretários e somados os salários, auxílios e benefícios, cada deputado federal, ganha R$ 170 mil mensal.

Salário (R$ 33.763);

Verba de gabinete (em torno de R$ 100 mil);

Auxílio-moradia para parlamentares que não ocupam apartamento funcional em Brasília (em torno de R$ 4.200).

Custo de um deputado estadual no Tocantins

Conforme o Portal Transparência da Assembleia Legislativa do Tocantins cada um, dos 24 deputados, recebem R$ 25 mil por mês de salário de R$ 34.436,17 de Cota de Despesa Parlamentar (CODAP), totalizando, aproximadamente, R$ 60 mil, sem levar em conta a contratação de assessores e auxílios moradia e paletó. A situação não é diferente nas Câmaras Municipais que recebem, a exemplo de Palmas, auxílio-paletó e 14º salário, disfarçado de auxílio-assiduidade fortalecendo o subsídio dos vereadores no valor de R$ 12 mil.

A reportagem do Portal Atitude levantou no Portal Transparência da Assembleia os valores dos dois deputados que representam a região sul do Tocantins. Gutierres Torquato (PDT) recebeu 31.371,44 no mês de março e, deste montante, apenas com despesas como publicidade investiu R$ 15 mil, enquanto Eduardo do Dertins (Cidadania) recebeu R$ 9.240,00 para pagar um posto de combustível em Colméia, região norte do Tocantins e R$ 12 mil com assessoria jurídica, totalizando R$ 34.436,17 em valores ressarcidos.