Na construção da sua candidatura ao Palácio Araguaia, o ex-prefeito de Araguaína Ronaldo Dimas, acompanhado do atual prefeito, Wagner Rodrigues, que é natural de Formoso do Araguaia, promoveram uma reunião na manhã do sábado, 04, com empresários de Gurupi para repassar suas propostas voltado ao setor produtivo e em defesa de um nome que represente o segmento empresarial na Assembleia Legislativa.

Participaram da reunião os empresários e ex-presidentes da ACIG, Adailton Fonseca e Marcelo Dominici, o atual presidente da ACIG, Jair Sakai e o empresário Mário Humberto. Na ocasião Dimas convidou o empresário Adailton Fonseca para se filiar no Podemos e candidatar-se a deputado estadual.

“São pessoas muito influentes empresarialmente em Gurupi. O assunto principal partiu para a necessidade de ter na Assembleia Legislativa do Tocantins alguém que tenha conhecimento amplo das dificuldades para o desenvolvimento econômico do Estado e que represente, de fato, o desenvolvimento econômico na geração de emprego, renda e as necessidades que o Estado tem em relação a isso. O Adailton Fonseca representa muito bem e senti nos empresários de Gurupi uma vontade muito grande que isso ocorra mudando a realidade do Estado. Convidei o Adailton para se candidatar a deputado Estadual junto conosco e ele está analisando e eu acho que muito em breve teremos uma resposta que espero que tenhamos uma bela dobradinho na região sul do com o Kita Maciel com Adailton a Estadual e o Kita a Federal”, disse Ronaldo Dimas ao Portal Atitude.

Ouvido pelo Portal Atitude, Adailton Fonseca disse que que sempre teve “excelente relacionamento com o Ronaldo Dimas e com o prefeito Wagner Rodrigues.

“Sou um admirador da forma como estão conduzindo Araguaína, acho qus podemos aproveitar muito em nossa cidade e região, com o exemplo positivo de lá. Foi uma conversa muito boa e propositiva, onde falamos sobre os avanços necessários para o nosso Estado e principalmente para região sul. Vejo no Ronaldo um excelente nome para a condução do nosso Estado”, disse Fonseca.

Convite para filiação e candidatar a deputado estadual

Adailton mostrou entusiasmado como o convite para se filiar no Podemos e para se candidatar a deputado estadual numa dobradinha com o ex-aliado do ex-prefeito Laurez Moreira, Kita Maciel.

“Recebi o convite para filiação e disputa de uma vaga na Assembleia Legislativa pelo Podemos. Fiquei muito feliz e agradecido pela lembrança do nome e vamos sim, conversar com a população e com o setor empresarial e avaliar com muito carinho nos próximos dias essa possibilidade”, disse.