Por Wesley Silas

O presidente e candidato, Jair Bolsonaro (PR) gravou um vídeo junto com o deputado federal, Carlos Gaguim (UB) pedindo apoio à sua reeleição. Em seguida a senadora eleita, Dorinha Seabra (UB) declarou apoio ao presidente Bolsonaro.

A gravação do vídeo acontece no momento em que o União Brasil, presidido no Tocantins, pela deputada e candidata eleita ao senado, Dorinha Seabra, se aproxima de Bolsonaro. Um dos entraves da declaração de apoio de Wanderlei a Bolsonaro seria o seu principal concorrente nas eleições do último domingo, o prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, do partido de Bolsonaro e teve o apoio do senador e líder do governo federal no Congresso Nacional, Eduardo Gomes (PL).