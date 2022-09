Por Redação

Em grande evento que aconteceu nesta sexta-feira, 2, em Araguaína, promovido pelo deputado Elenil da Penha (MDB), o candidato ao Senado Ataídes Oliveira (Pros) apresentou suas propostas e defendeu que um estado rico precisa, como o Tocantins, precisa oferecer mais oportunidades para os seus cidadãos.

“No Tocantins temos mais de dez milhões de cabeças de bovinos, dez milhões de toneladas de grãos colhidas a cada ano, um turismo ecológico e religioso para ser explorado, um subsolo rico em pedras preciosas e minérios. Temos a Ilha do Bananal, estamos no centro do País, com uma ferrovia na porta e a outra vindo. Nós somos um dos estados mais ricos da federação e temos um povo lamentavelmente pobre”, afirmou Ataídes.