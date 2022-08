Share on Twitter

Ascom Amastha

Segurança, emprego e necessidade de mudança na política. Esses foram os assuntos que deram o tom do discurso do candidato a senador pelo PSB, Carlos Amastha, em grande reunião realizada na noite desta quarta-feira, 24, na quadra 305 Norte, em Palmas, que teve como anfitrião o candidato a deputado estadual Moisemar Marinho (PSB). A reunião contou a participação do deputado federal Tiago Andrino (PSB), policiais civis, comerciantes e a comunidade da região Norte.

“Precisamos recuperar o nosso sentimento de segurança em Palmas e em todo tocantins. Não precisamos ter medo de sair nas ruas”, disse Amastha relembrando que quando era prefeito da Capital nuca permitiu que um carro da guarda metropolitana ou guardas ficassem na porta de sua casa ou lhe fazendo escolta. “A segurança tem que ser igual para todos, porque alguns políticos tem que ter privilégio?”, questionou ele.

“Como deputado estadual, vou fazer de tudo para melhorar a segurança pública do nosso estado. Precisamos da polícia militar em todos os 139 municípios e atualmente são dezenas de cidade sem nenhuma segurança e com a população totalmente fragilizada. O cidadão tocantinense não tem policial para defendê-lo”, complementou o candidato Moisemar.

Sobre a situação econômica do Tocantins, Amastha falou quanto à necessidade de o Governo do Estado criar mecanismos que resultem na geração de emprego para o povo que precisa colocar comida na mesa. “Sabemos que a crise sanitária afetou todo o mundo, mas está passando e está na hora de reagirmos. Precisamos de uma visão empreendedora que enxergue as oportunidades de negócios, que atraia investidores para gerar empregos para a nossa gente. Muitos estão passando fome porque não tem emprego. Isso precisa mudar”, pontuou.

Educaçao para todos

Além do emprego, a necessidade de mais investimentos na área educação foi apontada por Tiago Andrino. “Vimos a transformação feita nas escolas de Palmas na gestão Amastha e queremos essa qualidade em todo o Tocantins. Nossas crianças e jovens precisam de uma educação que não só os prepare para passar no Enem e para o mercado de trabalho. Precisam ser preparados para a vida, para serem cidadãos conscientes de seus direitos e deveres”, pontuou Andrino.