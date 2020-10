Pesquisa contratada pela TV Record coloca Josi Nunes 4% na frente de Gutierres Torquato

O Instituto RealTime Big Data conhecido por ser contratado por veículos de Comunicação como a Exame e pela TV Record em todo Brasil apontou que Josi Nunes venceria as eleições com 4% na frente de Gutierres Torquato (PSB). No quesito rejeição os dois candidatos empataram com 25%, cada. Com apenas 6%, o candidato menos rejeitado é Farlei Federal (Patriota) que aparece com 8% na intenção de votos da estimulada, que aparece os nomes dos candidatos. A pesquisa apontou ainda que 58% dos gurupienses avaliaram como positivo o governo do presidente Jair Bolsonaro.

por Wesley Silas

A pesquisa foi registrada no TSE sob o número T0-01865/2020 e foram realizadas 500 entrevistas pelo Instituto RealTime Big Data encomendado pela TV Record e o resultado coloca a candidata Josi Nunes (PROS) com 39%, contra 35% de Gutierres Torquato (PSB), Farlei Federal (Patriota) aparece com 8% e o candidato Silvino Vitor (CD) aparece com 2%. A pesquisa tem Augusto da Silva Rocha como estatístico e foi contratada pelo valor de R$ 5 mil.

Espontânea (não são apresentados nomes dos candidatos) no questionário

Na pesquisa espontânea em que o entrevistado fala o nome que lhe vem à cabeça, Josi Nunes e Gutierres Torquato aparecem empatado com 25%, Farlei Federal com 3% e Silvino Vitor não pontuou.

“Estamos fazendo um trabalho que tem ganhado grande adesão das pessoas nas ruas. O momento é de intensificar ainda mais as ações fazendo com que nossa mensagem chegue ao máximo de gurupienses possíveis. Agora é a Hora, não podemos parar”, afirmou Josi.

O candidato Gutierres Torquato não quis comentar o resultado da pesquisa.

Satisfação com o governo Bolsonaro

A pesquisa apontou ainda que 58% dos gurupienses avaliaram como positivo o governo do presidente Jair Bolsonaro, 33% disseram que desaprovam e 9% não se manifestaram.

A amostra a nível municipal tem uma margem de erro de aproximadamente 4% para um intervalo e confiança de 95% As ponderações em relação a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico , estão descritas no questionário refletindo estatisticamente a proporção do eleitorado consultado. Dados /Censo 2010/ TSE ESTATÍSTICA DO ELEITORADO DO MUNICÍPIO DE GURUPI- TO Sexo:Masculino 47% Feminino 53% Faixa Etária: De 16 a 24 anos 15% ; De 25 a 34 anos 22% ; De 35 a 44 anos 22% ; De 45 a 59 anos 25% ; Mais de 60 anos 16% Grau de Instrução: Até Fundamental Completo 32%; Ensino Médio incompleto ou Completo 47%; Ensino Superior Incompleto ou Completo 21% Renda:Até 2 salários mínimos 42%; De 2 a 5 salários mínimos 35%; Acima de 5 salários mínimos 23%