Após MPE solicitar informações sobre o plano de contenção à superlotação no Hospital Geral de Palmas (HGP), o governador Wanderlei Barbosa se reuniu com equipe gestora e técnica do HGP para discutir medidas que garantam o atendimento à população. Na ocasião ele defendeu que: “As pessoas, quando buscam o Hospital Geral de Palmas (HGP) estão em situação de vulnerabilidade de saúde. A saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão”.

por Redação

A declaração foi dada na noite desta terça-feira, 16, pelo governador do Estado do Tocantins em exercício, Wanderlei Barbosa, em reunião com o secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva, o diretor geral do HGP, Leonardo Toledo, o diretor técnico Luciano Lopes e outros membros da equipe técnica da unidade. A reunião também contou com a participação de deputados estaduais e vereadores da capital.

O objetivo da reunião foi discutir com a equipe gestora e técnica, medidas para garantir o atendimento à população tocantinense, sem evitar o colapso da unidade em virtude da grande demanda por vagas. O HGP constitui a maior unidade de saúde do Tocantins e recebe pacientes de todas as localidades do Estado, inclusive de estados vizinhos. “Viemos aqui para tirar dúvidas da população e podemos garantir que as pessoas estão sendo atendidas. O que queremos é estabelecer uma linha de comunicação entre as secretarias de Saúde do Estado e dos municípios para evitar qualquer mal-entendido e [evitar] que a população seja prejudicada”, ressaltou o Governador.

Na oportunidade o Chefe do Executivo recomendou à pasta da Saúde que estabeleça entendimentos com as demais unidades de saúde do Estado, bem como, parcerias com hospitais municipais para intensificar as cirurgias eletivas. “Estamos trabalhando para que as cirurgias eletivas sejam feitas em todas as regiões, inclusive por meio de convênios com os municípios”, afirmou.

O secretário Afonso Piva considerou que a reunião com o governador Wanderlei Barbosa foi positiva e disse que serviu para esclarecer à população que os atendimentos no HGP continuam. O gestor afirmou, ainda, que a determinação é para que as unidades de saúde do interior melhorem cada vez mais a prestação de serviço às pessoas que procuram por atendimento. “Os nossos pacientes nunca ficaram sem atendimento e já conseguimos aumentar os nossos leitos de UTIs e reduzir o número de pessoas nos corredores. O governador autorizou o aumento do número de leitos de UTIs e de salas cirúrgicas”, pontuou.

O diretor-geral do HGP, Leonardo Toledo, destacou que a missão da unidade é atender a população e salvar vidas e que os atendimentos aos pacientes continuam. “O atendimento continua cem por cento para os pacientes contrarreferenciados para nossa unidade, bem como, os que são da nossa referência”, acentuou.