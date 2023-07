por Redação

O governador do estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, realizou uma visita técnica no Hospital de Amor de Barretos, neste domingo, 2. Acompanhado do secretário da Saúde (Ses), Afonso Piva, o Governador conheceu as instalações e os avanços no tratamento do câncer proporcionados pela instituição que é referência no Brasil e tem uma unidade no Tocantins.

Wanderlei Barbosa foi recebido pelo presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata, e pela equipe médica e administrativa do hospital, que compartilharam informações sobre o funcionamento da unidade.

“É gratificante ver o amor e a dedicação do presidente Henrique Prata e da equipe do hospital aos pacientes. E é esse tratamento que queremos levar para o Tocantins”, ressaltou o Governador.

Durante a visita na unidade de Barretos, Henrique Prata apresentou a equipe composta por profissionais altamente capacitados e dedicados, que atuarão no Hospital de Amor de Palmas. “Essa é a família que está indo para o Tocantins, que foi preparada para atuar no Estado. Quero agradecer a sensibilidade do secretário Afonso Piva de ter enxergado a importância dessa aliança entre o hospital e o Estado”, ressaltou.

“Foi uma visita importante. Acompanhamos de perto como é feito o acolhimento dos pacientes do Tocantins em Barretos e conhecemos a equipe que irá atender a população, por meio da parceria entre o Governo do Tocantins e o Hospital de Amor, sem a necessidade de deslocamento para longe de seus familiares. É mais uma ação do governador Wanderlei Barbosa, pensando no bem-estar das pessoas”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva de Santana.

Hospital de Amor

Com mais de 60 anos de história e reconhecimento internacional por sua excelência em tecnologia e cuidado humanizado, o Hospital de Amor conta atualmente com mais de 5,3 mil colaboradores atuando em suas dezenas de unidades de tratamento, prevenção, reabilitação e pesquisa relacionadas à área oncológica, espalhadas pelo Brasil. A unidade de Barretos foi a primeira a ser criada, em 1962, e é conhecida nacionalmente por sua referência no diagnóstico, tratamento e prevenção de pacientes com câncer.