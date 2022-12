por Redação

Foi assinado pelo ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, e pelo governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, na cidade de Porto Nacional, nesta quinta-feira, 15, o Termo de Federalização das vias estaduais TO-020, que liga Palmas a Aparecida do Rio Negro; e da TO-050, que liga Silvanópolis a Palmas, passando por Porto Nacional. No mês de outubro deste ano, o ministro da Infraestrutura havia realizado uma visita técnica nos locais e já tinha garantido a federalização das vias.

No evento, o governador Wanderlei Barbosa mencionou sobre a importância dos trechos federalizados para a capital Palmas e Porto Nacional, duas importantes cidades do Estado. “Queremos dar seguridade e conforto para nossa população, por isso vamos transferir essas duas TOs com estrutura para ambas serem federalizadas. Isso é muito importante para o Tocantins. Cidades serem cortadas por uma BR é algo grandioso. Isso irá gerar inúmeros benefícios para os municípios e o Estado como um todo”, afirmou o governador.

Segundo o titular da Secretaria de Estado da Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf) e presidente da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), Márcio Pinheiro, essa assinatura é esperada por toda a população tocantinense. “Em primeiro lugar, quero dizer que é um momento maravilhoso. Há muitos anos, vários governadores vinham prometendo essa ação, mas agora conseguimos colocar em prática. O ministro Marcelo Sampaio mostrou que é um homem de palavra e realizou a execução dessa obra”, informou o secretário.

TO-020 e TO-050

Agora, as vias são de responsabilidade do Governo Federal e foram transferidas ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), compreendendo 82 km do trecho da TO-020 que liga Palmas a Aparecida do Rio Negro e 118 km do trecho da TO-050 que liga Silvanópolis a Palmas, pegando um trecho da via de Porto Nacional, o que totaliza de 200 km de estrada. Esses trechos passarão a compor a BR-010, uma das principais rodovias federais do Brasil.

Segundo o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, essa assinatura é um ato histórico não somente para o Tocantins, mas também para todo o país, pois com a transferência os dois trechos serão os primeiros a interligar a capital tocantinense à uma rodovia federal. “Investimos muito no Tocantins. Sabemos da importância deste Estado para todo o Brasil. A BR-010 chega à capital Brasília”, afirmou o ministro.

Para o prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel, a cidade ganha muito com a federalização. Segundo ele, fortalecerá vários setores do município e Estado, em especial o escoamento das produções agrárias. “Este momento é um sonho para os nossos cidadãos. Porto Nacional é uma cidade que tem muita história e que, agora, finalmente, tem uma BR passando por seu município. Isso irá fortalecer e melhorar as políticas de infraestrutura e produção agrícola local”, frisou o prefeito de Porto Nacional.

A iniciativa de transferir as duas rodovias ao Governo Federal teve forte articulação da bancada tocantinense em Brasília. Com a assinatura do Termo de Federalização, será publicada, no Diário Oficial da União, desta sexta-feira, 16, a transferência da TO-020 e da TO-050, para a BR-010.

Estiveram com o governador Wanderlei Barbosa na cerimônia em Porto Nacional, deputados estaduais e federais, prefeitos e vereadores de cidades circunvizinhas e demais autoridades.

Fotos: Antônio Gonçalves/Governo do Tocantins