por Wesley Silas

“Nós viemos aqui para fazer a obra, a obra toda, e vamos fazer que não se faz de uma só vez, mas se faz de maneira gradativa e vamos pagando e dando andamento à obra. Mediu pagou e estamos com recursos e com as condições de fazer não só aqui na região, mas em outras regiões do Estado e vamos lançar nos próximos dias 27 novos trechos que vamos fazer de acordo com as condições do Estado e que a gente ver que é prioridade para o povo”, disse o governador que chegou acompanhado de prefeitos da região, dos deputado Eduardo do Dertins, Ricardo Ayres, do ex-prefeito Laurez Moreira, do empresário Oswaldo Stival e dos pré-candidatos a deputados estaduais Gutierres Torquato, Maurício Nauar, Eduardo Fortes e do pré-candidato a federal, Ricardo Ayres .

A prefeita Josi Nunes chegou ao evento acompanhada do deputado federal Carlos Gaguim, da deputada estadual Luana Ribeiro, secretários municipais e vereadores. Para ela a pavimentação da TO-365 vai mudar a vida da comunidade da região do Trevo do Praia. “Esta obra é uma luta antiga, desde quando eu fui deputada estadual, depois federal. Em 2020 esta obra teve início e nós já temos 2km pavimentados e agora o governo estadual estar retomando e nós temos que apoiar e parabenizar porque é uma obra fundamental. Nós estamos também trabalhando em uma área de turismo na região e temos aqui também vários projetos do agronegócio”, disse a prefeita.

TO-255 que liga Lagoa da Confusão a Barreira da Cruz

O governador comentou sobre o retorno da pavimentação da rodovia TO-255 que liga Lagoa da Confusão a Barreira da Cruz que teve assinatura de Ordem de Serviço em setembro de 2021 – uma obra esperada há mais de 30 anos pelos moradores e irá beneficiar uma das regiões de maior produção agropecuária do Estado, além de facilitar o acesso à Ferrovia Norte-Sul, importante rota para escoamento das produções agrícolas. Segundo o governador, o trecho a ser construído tem 47,29 km de extensão terá investimento no valor de R$ 47.163.515,85.

“Será outra obra que nós iremos reiniciar em breve”, resumiu.

Estadas vicinais

Questionado pelo Portal Atitude, o governador comentou sobre a recuperação da estradas vicinais de responsabilidade de Estado que neste ano foram comprometidas devido ao grande quantidade de chuvas, acima da média acumuladas há mais de 15 anos.

“Tivemos mais de 2.500 quilômetros de rodovias que tiveram estragos que estão precisando de reparação. Estamos com planejamento, com recursos para fazer e estamos cuidando das finanças do Estado para que a gente possa responder esta necessidade do nosso povo”, disse.