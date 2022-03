Por Redação

Na publicação no Instagram, Paulo Mourão, escreveu que Lula estaria consciente da situação do Brasil e do Tocantins e otimista com a possibilidade de um time de parceiros e apoiadores para garantir a reconstrução do país e dos estados. “Para um novo ordenamento, o presidente Lula sabe que é preciso garantir a segurança alimentar dos brasileiros e brasileiras, é preciso combater a fome e ter um investimento massivo na educação das nossas crianças e jovens. Precisamos garantir formação tecnológica e superior, para que a gente possa gerar valor agregado e fazer o arranjo da educação se associar aos arranjos produtivos das economias dos estados”, destacou o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo do Tocantins.

Conforme Moura a prioridade na pauta entre os dois foi voltada à questão da educação e o seu papel fundamental na emancipação de todas as pessoas do Brasil e do Tocantins. “O Inpe [Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais] mostrou que cada ponto que se aumenta no Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica] aumenta em 200% a empregabilidade de jovens e diminui em 25% os homicídios. A educação é realmente a política de desenvolvimento socialmente justa”, apontou Paulo Mourão.

Segundo Mourão, “Lula disse que é preciso fazer um novo ordenamento de gestão. Vou ser um presidente presente com você, com o Tocantins”.