Por Redação

A rota aérea Araguaína x Brasília e Brasília x Araguaína está mantida. Acordo mediado pelo prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, vai fazer com que o voo para a capital federal, muito importante para atração de investimentos para a cidade e até mesmo para facilitar o turismo dos araguainenses, permaneça da mesma forma que é hoje, com frequência de três vezes por semana: segunda, quarta e sexta.

Para a cidade não perder o voo, Wagner precisou ajudar na negociação. Isso porque a empresa Gol, companhia responsável pela comercialização das passagens da rota, anunciou a suspensão de oito rotas aéreas regionais a partir do dia 9 de maio, uma delas a de Araguaína.

Apesar de operado por equipe e avião da Voepass, o voo da cidade tinha autorização de decolagens e pousos em Brasília para a Gol, por isso a empresa vendia as passagens e trabalhava em parceria com a outra companhia. Assim, como a Gol suspendeu a rota regional foi necessário que as duas empresas entrassem em um acordo para que a linha aérea pudesse seguir sendo disponibilizada para os clientes. Pelo acerto, a Gol cede o acesso de Brasília à Voepass.

“A Gol entendeu que não podia prejudicar a cidade e também sabe da importância da rota, tanto que mesmo com a suspensão do voo vai manter seu escritório de atendimento ao público em Araguaína e está aguardando ansiosamente para que o nosso aeroporto possa receber jatos”, destacou o prefeito Wagner Rodrigues.

O prefeito também elogiou a sensibilidade do presidente da Voepass, José Luiz Felício Filho, por aceitar manter a rota. “A Voepass sempre foi parceira de Araguaína e nós somos muito gratos a isso. Importante frisar que temos muito mais possibilidade de trazer investidores, consultores e pessoas que ajudam a gerar renda na nossa Araguaína”, salientou o gestor.

Andamento das obras de ampliação e qualificação do aeroporto

Paralelamente, a Prefeitura de Araguaína segue tocando as obras de ampliação e modernização para qualificação do aeroporto. Conforme o secretário municipal de Infraestrutura, Frederico Prado, até o mês de junho a primeira etapa com nivelamento das cabeceiras, drenagem e proteção vegetal da pista deverá estar concluída.

“Na próxima semana, deverá ficar pronto o trabalho de aprovação dos projetos de aquisição dos Papi’s (Indicadores de Percurso de Aproximação de Precisão, na tradução da sigla em inglês). Com isso, vamos comprar e mandar instalar o equipamento, em procedimentos que devem durar cerca de 120 dias, já contando com a licitação”, afirmou o secretário.

Com os Papi’s instalados, será a vez de obter a homologação junto ao Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), o que permitirá a chegada de decolagem de jatos de grande porte em Araguaína.

Todo esse investimento está orçado em cerca de R$ 13 milhões, com quase R$ 2 milhões referentes a instalação dos Papi’s, acessórios e projeto específico sendo bancados na integralidade pela Prefeitura. O restante vem em convênio com o Governo Federal. O projeto de qualificação e modernização do aeroporto ainda contará com outros R$ 32 milhões que vão bancar obras de construção de um novo hangar, estacionamento, melhorias na pista auxiliar, entre outros. Esse recurso também foi obtido via convênio com o Governo Federal.

Possibilidade de mais um voo para Araguaína

Enquanto essa obra de instalação dos Papi’s não fica pronta, a cidade poderá ganhar mais voos de ATR Turbo Hélice. Há negociações em andamento com a Voepass e Azul Linhas Aéreas, o que pode ampliar as rotas aéreas oferecidas a partir de Araguaína. Na próxima semana, o prefeito Wagner Rodrigues estará em Brasília para tratar do assunto com diretores das empresas. (Por Daniel Machado)