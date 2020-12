Vila São José escolhe novo presidente neste domingo (13)

As eleições acontecem neste domingo (13) no centro comunitário do bairro. O processo eleitoral está sendo organizado pelo atual presidente Carlos Eduardo, que não concorrerá a reeleição, e pela comissão eleitoral presidida por Daiane Soares. Estão concorrendo as eleições duas chapas.

por Régis Caio

Uma chapa é liderada pela servidora municipal Vanderléia Reis. A outra chapa é encabeçada pela candidata Judite Pereira, que também é servidora municipal.

Entre os requisitos para as eleições é morar no bairro ter residência própria e montar a chapa com 12 pessoas. As eleições vai acontecer no dia 13 de dezembro, começando às 08 horas e finalizando às 17 horas, podendo votar pessoas que residem no bairro a partir de 16 anos e munidos do RG e comprovante de endereço.

O presidente eleito terá um mandato de 4 anos sem remuneração salarial. O Presidente de bairro é responsável por levar as demandas, ouvir a comunidade e representar o povo.