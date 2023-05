por Redação

“Tenho segurança de alocar os recursos necessários para projetos da Defensoria, pois trata-se de um órgão público muito importante, que oferece atendimento jurídico responsável, presente, eficiente e gratuito”, ressaltou o parlamentar.

“Nos sentimos honrados pela parceria do deputado Vicentinho com a Defensoria Pública e com seu engajamento em nossas causas. Ele é um parlamentar sensível, que compreende a importância do papel da Defensoria Pública para o povo tocantinense. A destinação dessa emenda parlamentar contribuirá de forma significativa para que possamos ampliar e fortalecer nossas ações em prol da população do nosso Estado, trazendo benefícios concretos para aqueles que mais necessitam e contam com nossa atuação”, destacou a defensora pública-geral do Tocantins, Estellamaris Postal.

Vicentinho Júnior é também parceiro da DPE-TO no projeto da Defensoria Pública do Tocantins dos Núcleos Ecológicos (Econúcleos). Ele é o autor da emenda parlamentar que resultou na construção da unidade de Natividade, sudeste do estado, primeiro município do Tocantins a contar com sede ecológica.

