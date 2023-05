Por Redação

Nesta quarta-feira, 4, em Brasília, o vice-governador Laurez Moreira formalizou ao ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, uma solicitação para que sejam implementadas melhorias na estrutura das Agências da Previdência Social (APS) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) instaladas no Tocantins. Modernização dos equipamentos de informática e dos serviços de internet e aumento do número de profissionais foram algumas das demandas apresentadas ao ministro.

O vice-governador enfatizou que o objetivo é melhorar o atendimento aos tocantinenses que precisam dos serviços do INSS.

“Atendendo a determinação do nosso governador Wanderlei Barbosa, estive hoje com o ministro da Previdência, ocasião em que trouxemos as principais reivindicações do INSS do Tocantins. Precisamos de mais peritos em diversas cidades e melhoria do ambiente de trabalho. Nós queremos que o povo do Tocantins seja bem atendido”, afirmou Laurez Moreira.

O INSS conta com treze agências no Tocantins, localizadas nos municípios de Araguaína, Araguatins, Arapoema, Arraias, Colinas, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Miracema, Palmas, Paraíso, Porto Nacional e Tocantinópolis. Para o serviço de perícia o órgão oferece apenas oito profissionais distribuídos em três municípios, são eles: Palmas, que conta com dois peritos; Araguaína e Colinas contam com um perito em cada uma das agências.

Na solicitação ao Ministério da Previdência, o Governo do Tocantins aponta a necessidade de mais dezessete peritos. Além desses profissionais, foram solicitadas a ampliação do quadro de servidores técnicos e analistas. Para a melhoria dos serviços, também foi solicitada a substituição de equipamentos e a melhoria da rede de internet.

O vice-governador Laurez Moreira foi acompanhado pelo secretário Extraordinário de Representação em Brasília, Carlos Manzini, que conduziu o andamento da solicitação junto ao Ministério.

“O pedido apresentado ao ministro é bastante objetivo, com justificativas claras e possíveis de serem atendidas. Nós acreditamos que esse estreitamento nas relações com o Governo Federal, que vem sendo feito pelo governador Wanderlei Barbosa, são fundamentais para a consolidação dessas solicitações que seguiremos dando andamento”, afirmou Carlos Manzini.