Por Redação

O vice-governador Laurez Moreira se reuniu no Ministério das Relações Institucionais (MRI), nessa terça-feira, 8, com o secretário executivo do MRI, Olavo Noleto, tratando sobre a participação do Tocantins no programa. Na reunião estratégica, o vice-governador Laurez Moreira reforçou a solicitação, já apresentada pelo governador Wanderlei Barbosa ao ministro da Cidades, Jader Barbalho, para priorizar o Tocantins na liberação dos recursos destinados à construção de unidades habitacionais, a serem financiadas pelo programa. O Governo do Estado já apresentou, ao Ministério das Cidades, as propostas para construção de casas e apartamentos nos municípios de Araguaína, Palmas, Porto Nacional, Gurupi e Paraíso do Tocantins. Para dar andamento, o Tocantins aguarda a liberação dos recursos provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) para o ano de 2023.

Para o vice-governador, esse alinhamento coletivo destaca uma união de esforços em prol do bem-estar da população, demonstrando um comprometimento conjunto em satisfazer as necessidades essenciais dos tocantinenses. “A reunião concentrou-se na discussão da prioridade para a construção de casas populares nas cinco maiores cidades do Tocantins. Essa é uma prioridade para o governador Wanderlei Barbosa, assim como uma grande bandeira do deputado Ricardo Ayres, que nos acompanhou aqui hoje. Nesse encontro, demonstramos a união desses esforços para atender as necessidades da população”, afirmou o vice-governador Laurez Moreira.

O deputado Ricardo Ayres explicou que o papel dos parlamentares vai além das decisões de legislação e enfatizou a necessidade de trabalhar conjuntamente.

“Vamos juntos trabalhar para dar oportunidades e casas para que as famílias tenham melhores condições de vida. Essa é a obrigação que tenho enquanto parlamentar, trabalhando ao lado do governador Wanderlei Barbosa e de todo o governo, para que o Tocantins cresça e se desenvolva, ajudando quem mais precisa”, finalizou o deputado.

O vice-governador ainda destacou a relação entre desenvolvimento social e econômico. “Ações como essa não apenas melhoram as condições de vida das pessoas, mas também contribuem para o crescimento dessas localidades. Essa estreita relação entre o governo do Estado e o governo Federal demonstra um comprometimento mútuo com o progresso da região. Uma sinergia de esforços que delineia um panorama promissor para o futuro do Tocantins”, afirmou Laurez Moreira.

Presenças

Além do vice-governador e do secretário executivo do MRI, também participaram da reunião, o secretário Extraordinário de Representação em Brasília (Serb), Carlos Manzini; o deputado federal Ricardo Ayres; o assessor especial da Serb, Luís André Gomes Vaz; o chefe de gabinete da Secretaria Executiva do MRI, Sérgio Alberto Dias; e o secretário executivo da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Paulo Roberto.