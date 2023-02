Por Redação

Cumprindo agenda em Brasília como parte da comissão do Fórum de Governadores, o vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, acompanhado do secretário de Estado da Fazenda, Júlio Edstron Secundino, participou na manhã desta terça-feira, 14, de reuniões com os presidentes da Câmara Federal, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco.

Juntamente com governadores dos demais estados brasileiros e representantes do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados do Distrito Federal (Comsefaz), o vice-governador Laurez Moreira tratou sobre a reforma tributária e solicitou o apoio do Legislativo para buscar formas de compensação financeira aos estados.

O vice-governador avaliou as reuniões de forma positiva. “Foram duas reuniões muito importantes. Discutimos assuntos que dizem respeito a todos os estados brasileiros e saímos daqui muito animados, com a expectativa de que aliados aos Poderes chegaremos a um resultado favorável a todos, principalmente para a comunidade”, avaliou Laurez Moreira.

Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que “acompanha de perto as tratativas dos governadores que buscam compatibilizar os termos do acordo com as necessidades orçamentárias dos Estados, mas sem que isso tenha impacto nas tarifas e prejudique os consumidores e que há consensos em relação a pontos importantes, em benefício da segurança jurídica”.

Comissão de governadores

Participaram das reuniões a governadora em exercício do Distrito Federal (DF), Celina Leão; o governador do Amazonas, Wilson Lima; de Goiás, Ronaldo Caiado; do Piauí, Rafael Fonteles; e do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Também estavam presentes a vice-presidente da Comsefaz, Cristiane Schmidt e a procuradora-geral do DF, Ludmila Lavocat Galvão.