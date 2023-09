Por Redação

Representando o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, o vice-governador Laurez Moreira embarcou nesta segunda-feira, 4 de setembro, com destino à China. Ele e o titular da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Carlos Humberto Lima, terão os próximos dias para participar de uma série de encontros com autoridades políticas e empresariais, na Feira Internacional de Investimento e Comércio do país asiático (Cifit).

Entre os propósitos que o Governo do Tocantins pretende executar no evento, está o fortalecimento de novos investimentos para o Estado, principalmente no setor agropecuário, além do setor de mineração. A respeito disso, Laurez Moreira ressalta que é, com grande satisfação, que ele representará o Tocantins, juntamente com o secretário Carlos Humberto Lima, na Feira que ocorre na China, onde o Tocantins terá a oportunidade de apresentar as potencialidades e as oportunidades de investimento que o Estado oferece.

“A feira busca a promoção de investimentos bidirecionais, a divulgação de informações confiáveis e a discussão de tendências de investimento e nós vamos participar com esse mesmo propósito. Acredito que essa participação na Cifit será uma importante oportunidade para estreitar laços com empresas chinesas e de outros países, bem como para apresentar as possibilidades de investimento no Tocantins. Esperamos contribuir para a construção de uma economia mundial mais aberta e colaborativa, além disso estamos ansiosos para aprender com as experiências compartilhadas pelos participantes da feira. A expectativa é de que esta missão seja um sucesso e que possamos fortalecer ainda mais as relações comerciais entre o Tocantins e a China, promovendo o desenvolvimento econômico e social de nossas regiões”, expressa o vice-governador Laurez Moreira.

O secretário de Estado da Indústria, Carlos Humberto, pontua que “a parceria econômica com a China beneficia ambos os lados, resultando em vantagens econômicas e oportunidades de desenvolvimento bilateral. A China é uma das maiores economias do mundo e sua demanda por recursos naturais, produtos agrícolas e commodities é insaciável. O Tocantins, por sua vez, é uma grande fronteira do agronegócio, exportando produtos como soja, milho e carne bovina, além de ser rico em recursos naturais como minério de ferro e outros essenciais para a economia chinesa. Essa complementaridade é crucial para o crescimento mútuo, criando oportunidades de emprego em diversos setores econômicos do Tocantins”, ressalta.

Feira Internacional de Investimento e Comércio

Organizada pelo Ministério do Comércio da República Popular da China (RPC), a 23ª Feira Internacional de Investimento e Comércio da China (Cifit) se tornou um dos eventos de investimento internacional mais influentes do mundo e tem como objetivos estimular o comércio bilateral, divulgar informações confiáveis e explorar as principais tendências mundiais de investimentos.

Esta edição tem como foco a Iniciativa de Desenvolvimento Global, Introduzir Investimentos Estrangeiros Diretos de Alta Qualidade e Internacionalização, quadro de cooperação multilateral e bilateral e cooperação transfronteiriça. O evento ocorrerá de 8 a 11 de setembro, em Xiamen, província de Fujian, leste da China, onde mais de 50 reuniões e fóruns serão realizados durante a feira. O Tocantins é um dos oito estados brasileiros convidados para o evento, que também contará com a presença de mais de 40 países ou regiões estrangeiras.

Vale ressaltar que, durante a feira, os expositores apresentarão seus ambientes de investimento locais, projetos e oportunidades de negócios para potenciais investidores estrangeiros.

Programação na China

No dia 8 de setembro, Laurez Moreira participará do Fórum Gulangyu, que é um dos principais encontros do evento central da Cifit com a temática Expandindo o Investimento Bilateral. Promovendo o Desenvolvimento Global. Já no dia 9, o vice-governador discursará no Seminário de Cooperação Econômica e Comercial entre Províncias Chinesas e Estados Brasileiros.

A agenda segue no mesmo dia com a Cerimônia de Lançamento do Guia de Investimento Estrangeiro (Regional) para o Brasil. Entre os tópicos de discussão estão: compartilhar ideias, insights e perspectivas para a prática de comércio, investimento e pesquisa; e desenvolvimento de tecnologia entre China e Brasil em indústrias tradicionais como energia, minerais, economia agrícola e manufatura, bem como em campos inovadores como economia digital, economia verde de baixo carbono e equipamentos inteligentes; discutir caminhos de cooperação e sugestões relevantes para acelerar o desenvolvimento sustentável e manter a estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos-chave entre China e Brasil.

No dia 11, o vice-governador se deslocará para Xangai, na costa central da China, onde ocorrerá uma reunião com a presidente Dilma Rousseff e outros representantes do New Development Bank (Banco dos Brics). Na programação, o vice-governador Laurez Moreira e o secretário Carlos Humberto Lima também farão visitas a empresas chinesas.