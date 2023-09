Por Redação

O vice-governador Laurez Moreira, acompanhado do secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Carlos Humberto Lima, representaram o Governo do Tocantins na 23ª Feira Internacional de Investimentos e Comércio da China (Cifit) realizada entre os dias 8 e 11 de setembro.

Após participarem de reuniões com diversas empresas chinesas, a equipe tocantinense retorna ao Brasil com um saldo positivo.

A última reunião foi com o grupo Xiamen ITG Agricultural Products CO. LTD e com a empresa XGMA Global, no dia 10 de setembro. O grupo Xiamen ITG Agricultural Products CO. LTD, está expandindo seus negócios no território brasileiro e o Tocantins tem um grande potencial. Durante o encontro foi alinhada uma visita ao Estado do Tocantins, entre os meses de outubro e novembro, para que se possa discutir melhor o início de uma relação bilateral. A XGMA Global, é uma empresa alicerçada em produtos da linha amarela da construção, é uma grande exportadora de equipamentos e máquinas pesadas, inclusive com revenda em Palmas.

O vice-governador do Estado do Tocantins, Laurez Moreira, ressaltou que a missão da equipe tocantinense foi marcada por importantes encontros e negociações que trarão ações positivas para o Estado.

“A participação na 23ª Cifit [Feira Internacional de Investimentos e Comércio da China], foi uma experiência incrível, cheia de trocas e diálogos que nos permitiram mergulhar em uma série de conhecimentos, de novas tecnologias. Tenho certeza de que todo esse conhecimento agregado será fundamental para o desenvolvimento do nosso Tocantins, além de trazer investimentos. Tivemos a oportunidade de apresentar as potencialidades do Estado para diversos empresários chineses. Estou animado em dizer que, dentro de seis meses, muitas das empresas virão conhecer o Tocantins. Agradeço ao governador Wanderlei Barbosa, por nos confiar essa importante missão. Ações positivas surgirão dessa viagem, que só foi possível graças à sua visão e liderança em colocar o nosso Estado à frente do que há de mais moderno no mundo. Parabéns, Governador “, finalizou Laurez Moreira.

Missão na China

A missão foi marcada por diversos momentos que consolidaram relações e abriram portas para futuras colaborações.

A primeira etapa da visita foi a 23ª edição da Feira Internacional de Investimento e Comércio da China (Cifit), iniciada em 8 de setembro. Durante o evento, o vice-governador Laurez Moreira destacou as potencialidades do Estado com o intuito de atrair os investidores chineses. A feira objetivou estabelecer relacionamentos diretos entre as províncias chinesas e os estados brasileiros, não se limitando às relações entre governos federais. Nesse cenário, o Tocantins ganhou visibilidade, despertando o interesse de diversas empresas chinesas.

Foram realizadas reuniões estratégicas com diferentes empresas chinesas que demonstraram interesse em estabelecer parcerias no ramo de mineração e agronegócio; no ramo farmacêutico que buscam por colaborações para a distribuição de seus produtos na região norte do Brasil. Além da High Frozen, uma importante importadora de proteínas brasileiras, deseja explorar oportunidades com os empreendedores tocantinenses.

A segunda etapa incluiu reuniões com a Intelligent Technology Company que desenvolve software e trabalha com inteligência artificial, assim como uma empresa chinesa que desenvolve estrutura de chips, ambas buscando parcerias para expandir suas operações no Brasil. Além disso, o vice-governador Laurez Moreira, se encontrou com a Hyan Group Corporation, uma gigante global de pneus para veículos off-road, interessada em estudar a possibilidade de estabelecer um centro de distribuição no Tocantins.

Na terceira e última etapa da viagem, em Xangai, Laurez Moreira e sua equipe estiveram em reunião com a atual presidente do Banco do Brics (New Development Bank – NDB), Dilma Rousseff, no âmbito da política pública, o Vice-governador apresentou o Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins (Pics), desenvolvido pela Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics). O conteúdo do programa prevê três projetos no eixo da infraestrutura e logística: a duplicação da rodovia que liga a BR-153 no município de Araguaína até o distrito de Novo Horizonte; a duplicação da ponte que liga a capital Palmas ao distrito de Luzimangues, em Porto Nacional; e a duplicação da TO-080 até o Parque da Ferrovia, sentido Paraíso do Tocantins, onde será implantado um distrito industrial no local; e por fim, um anel viário na cidade de Gurupi com uma alça na entrada pela região sul do município e outra pela região norte.

O secretário da Sics, Carlos Humberto, destacou os pontos positivos conquistados durante esses dias de reuniões e visitas na China, que atualmente é responsável por 54% de toda a exportação do Tocantins, sendo o maior parceiro do Estado.

“Saímos daqui com a previsão de recebermos a primeira equipe que está prevista para visitar o Tocantins nos meses de outubro e novembro. Também já iniciamos as tratativas para recebermos mais três comitivas político-empresariais vindo da China conhecer o nosso Estado, com prospecção de construir e ampliar a nossa relação bilateral com esse país que é o nosso maior parceiro comercial, responsável por 54% de tudo que o Tocantins exporta” concluiu Carlos Humberto.

A missão na China marcou um momento crucial na busca por oportunidades de cooperação econômica entre o Estado do Tocantins e a República Popular da China. As negociações estabelecidas e os projetos apresentados são passos significativos em direção a futuras parcerias benéficas para ambas as partes, sinalizando um potencial crescimento econômico e desenvolvimento estratégico para a região.