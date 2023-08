Por Redação

O vice-governador, Laurez Moreira, participou nesta segunda-feira, 21, de um encontro diplomático, que aconteceu em Brasília, entre o governo do Tocantins, o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (BrC) e a Embaixada da República da Colômbia, com a presença do embaixador do país, Guillermo Rivera Flórez. A reunião teve como objetivo central a troca de conhecimentos e experiências de interesse bilateral dos países, focando nas boas práticas da agropecuária.

Representando o governo do Tocantins, além do vice-governador Laurez Moreira, também estavam presentes o secretário da Agricultura e Pecuária, Jaime Café, e o secretário Extraordinário de Representação em Brasília, Carlos Manzini. O BrC estava representado pelo secretário executivo, José Eduardo Pereira Filho, o diretor de projetos, Bruno Watanabe, e a diretora de promoção de investimentos e parcerias, Renata Zuquim. Na Delegação Colombiana, também estava presente o governador do estado de Quindío, Roberto Jairo Jaramillo.

A aproximação entre o Tocantins e a Colômbia abre portas para implementações de ações conjuntas visando o progresso mútuo. A Delegação Colombiana, teve a oportunidade de explorar e compreender melhor como as práticas agrícolas e pecuárias estão estruturadas no cenário brasileiro, em especial, no Tocantins. A presença do vice-governador, Laurez Moreira, reflete o compromisso com a busca por parcerias construtivas.

Ao participar do encontro, o vice-governador sinaliza o interesse em estabelecer laços construtivos com o país

“A busca pela experiência desejada é indiscutivelmente de suma importância, refletindo um comprometimento notável com o progresso e o crescimento. O estado do Tocantins, de fato, tem emergido como uma região que continua a se desenvolver de forma marcante. Esse avanço é uma evidência clara do trabalho árduo e das políticas que visam a supervisão local”, finaliza o vice-governador.

O secretário de Agricultura e Pecuária, Jaime Café, enfatizou na reunião sobre o cenário da agropecuária no Tocantins. “Tivemos a oportunidade de apresentar o Tocantins, para alguns membros do governo colombiano. Nós temos uma relação bilateral importante, pois o Tocantins exporta milho e carne para a Colômbia e são mais de 50 milhões de consumidores neste país. Essas agendas são sempre muito ricas, pois temos a oportunidade de apresentar o potencial que tem o Estado. A agropecuária do Tocantins atrai muito investimento e estamos em grande crescimento neste momento. A importância do Tocantins para a produção de alimentos no mundo, só engrandece e abre novos mercados para o nosso estado”, concluiu o secretário.

Consórcio Brasil Central

O BrC desempenha um papel na coordenação da colaboração entre os estados do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins, na busca pelo desenvolvimento regional. O secretário Executivo do BrC, José Eduardo Pereira Filho, compartilhou sua visão sobre como a cooperação entre os estados pode resultar em realizações marcantes na área de desenvolvimento econômico e social. “Esse é o momento para deflagrar as grandes possibilidades que o BRC tem para mostrar. Reunindo uma concentração no agronegócio e levando a essa área nacional, impulsionando as possibilidades de progresso não apenas para os estados envolvidos, mas para ambas as nações”, disse o secretário.

O secretário Carlos Manzini explica sobre a busca por oportunidades, experiências e crescimento do Tocantins que vem sendo feito, por meio desse trabalho de relações internacionais. “O trabalho de internacionalização do estado demonstra que o governador Wanderlei Barbosa tem feito uma gestão com medidas emergenciais para melhoria da vida do tocantinense, mas sem perder de vista o que é preciso construir hoje para garantir um futuro promissor. A aproximação construída entre o Tocantins e a Colômbia é enriquecedora, pois abre oportunidade, não apenas para a troca comercial, mas também para a troca de ideias, perspectivas e abordagens inovadoras para o crescimento do estado”, afirmou.