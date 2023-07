Share on Twitter

Por Redação

“Siqueira Campos deixa um legado inestimável não só para o Tocantins, este estado que ele lutou tanto para a sua criação, mas para todo o Brasil. Sua trajetória política traz incansáveis lutas em prol da construção de um estado melhor. A minha eterna gratidão a esse homem que iniciou a história do nosso Tocantins e quis vê-lo prosperar como de fato prosperou. É este o desejo que temos que manter vivo em nossos corações. E devemos ainda lutar para que esta prosperidade tão sonhada seja, efetivamente, alcançada e espargida a todos que vivem nesta terra”, declarou o vice-governador, Laurez Moreira.

Conhecido como um dos criadores do Tocantins, o ex-governador Siqueira Campos dedicou sua vida à causa pública. Para Laurez Moreira a partida do ex-governador deixa uma grande lacuna na política tocantinense. Pois, segundo ele, “Siqueira Campos foi um líder visionário. Sua dedicação, determinação e paixão pelo nosso estado inspiraram muitos tocantinenses a se engajarem na construção de um futuro melhor”, frisou.

Por fim, o vice-governador, Laurez Moreira, expressou sua solidariedade aos familiares e amigos de Siqueira Campos.

“Com grande pesar lamentamos a morte do nosso querido ex-governador. Perdemos um grande líder e um amigo. Sua trajetória de vida nos ensinou muito sobre dedicação, determinação e amor pelo nosso estado. Mesmo com sua partida, seu legado permanecerá vivo em nossos corações, nos inspirando a seguir em frente e a lutar pelos ideais que ele tanto defendeu. Peço ao nosso Bom Deus que conforte os corações de seus familiares e amigos. A história de vida do ex-governador permanecerá viva em nossos corações. Agradecemos por todos os valorosos ensinamentos e por tudo que fez pelo nosso Tocantins. O nosso fraternal abraço ao ex-deputado e ex-prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, irmãos e demais familiares”, finalizou.

Breve história

Natural de Crato, no Ceará, José Wilson Siqueira Campos, popularmente conhecido como Siqueira Campos, nasceu em 1º de agosto de 1928. Filho do mestre Pacífico Siqueira Campos – que tinha a profissão de seleiro e sapateiro – e de dona Regina Siqueira Campos. Veio para o norte goiano em 1960. Em Colinas, se elegeu vereador em 1965. Em 1971 se elegeu deputado federal, quando então representou o Tocantins na luta separatista. Chegou a fazer 98 horas de greve de fome, em Brasília.

Foi eleito governador do Tocantins, pela primeira vez, com 60 anos. Governou o estado por quatro mandatos. Seu último cargo político foi de senador da República.

Outra luta importante, foi a criação de Palmas, capital do estado. A última capital planejada do Brasil, fundada em 1989, hoje com mais de 330 mil habitantes.

Siqueira Campos, além de político, foi agricultor, pecuarista e empresário.