Vereador denuncia Decreto/Covid para beneficiar candidato a prefeito em Gurupi

O vereador Jair do Povo (PROS) procurou o Portal Atitude alegando que há muita “hipocrisia por parte do chefe do poder público municipal” ao comunicar em suas redes sociais a antecipação do pagamento dos servidores para não gerar aglomeração nas filas dos bancos assim como a manutenção da carga horária dos servidores, conforme estabelece o último Decreto Covid, “obrigando-os a participar de reuniões do candidato Gutierres Torquato”.]

por Wesley Silas

No entendimento de Jair do Povo a manutenção do Decreto piora os serviços públicos ao mesmo tempo em que o gestor “determina aos contratados participe das caminhadas do seu candidato, Gutierres Torquato. Para isso, basta acompanhar as postagens das selfie´s publicadas nas redes sociais, ou comparecer em qualquer caminhada que são feitas no período da tarde quando os servidores não estão trabalhando em conformidade ao Decreto da Covid para ver a multidão de servidores contratados que estão lá”, disse o vereador.

Segundo Jair do Povo, o seu papel como vereador o obriga não silenciar “diante tantas arbitrariedades e utilização do poder público em benefício de um candidato”, disse.

“Prefeito a cidade não é sua, a Prefeitura não é sua e sim do povo de Gurupi”, conclui o vereador Jair do Povo.