O acidente envolvendo uma moto e um caminhão aconteceu por volta das 18hs desta terça-feira, 22, no setor Waldir Lins.

Por Wesley Silas

De acordo com testemunhas o nome do vendedor seria Jonathan e teria, aproximadamente 29 anos. Ele trabalha numa distribuidora de bebidas em Gurupi. Um multidão de curiosos estiveram no local, provocando grande aglomeração.



A moto em que ele conduzia encontra-se presa na roda de um caminhão Scania P250 utilizado para transportar concreto usinado. O corpo da vítima também encontra-se presos na roda do caminhão no aguardo do Corpo de Bombeiros.

O IML e a perícia foram acionados.