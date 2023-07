Por Ascom Secult / Governo do Tocantins

Em mais uma participação na Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), artesãos e entidades representativas tocantinenses expuseram seus trabalhos produzidos no Tocantins na maior feira da América Latina no segmento. Vendas e encomendas chegaram a R$ 280.481,00, superando os anos anteriores e representando quase o dobro do valor alcançado em 2022, R$ 145.337,00.

Com peças feitas em capim dourado, madeira, cerâmica, palha de buriti e outras matérias-primas, a participação do estado na Fenearte foi um sucesso e gerou curiosidade dos visitantes que passaram pelo estande nos 12 dias de evento. Apesar da feira ser organizada pelo Governo de Pernambuco, o Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) promove a participação de outros entes federativos no evento, ficando sob a responsabilidade de cada estado a seleção de seus representantes. Os artesãos e entidades representativas tocantinenses que estiveram na feira este ano foram selecionados por meio de um edital, divulgado pelo Governo do Tocantins através da Secretaria da Cultura (Secult) no mês de maio, que garantia o transporte de todas as peças e de todos os artesãos até a feira.



Núbia Cursino, que é servidora da Secult e coordenadora do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) no Tocantins, celebra o sucesso em vendas na edição deste ano, relembrando que a primeira vez do estado na feira foi no ano de 2002. “As vendas foram maiores que as do ano passado e muitas encomendas foram feitas, superando as nossas expectativas.” Ela também ressalta que as feiras são um momento de oportunidade para os artesãos.

Eliene Bisbo é presidente da Associação Dianopolina de Artesãos e já representou o Tocantins na Fenearte por nove vezes, expondo e comercializando o trabalho em capim dourado, reconhecido dentro e fora do Brasil. Para a artesã, a feira consiste em um momento de divulgação do seu trabalho e uma oportunidade para conhecer pessoas. “A gente tem muito contato com lojistas de vários estados e vendemos bastante”.

Para o secretário da Cultura Tião Pinheiro, mostras como a Fenearte são oportunidades para divulgar e fortalecer o artesanato tocantinense: “Seguindo orientação do governador Wanderlei Barbosa de devolver o protagonismo aos fazedores de cultura, a Secult está se estruturando para melhor fomentar e fortalecer nossas manifestações artísticas. Ficamos muito felizes com os resultados do Tocantins na Fenearte, parabenizamos nossos artesãos e nossa equipe por isso”.

Balanço

Segundo informações parciais do Governo de Pernambuco, entre os dias 5 e 16 de julho, a Fenearte recebeu pelo menos 315 mil pessoas, superando os 300 mil que visitaram o evento na edição de 2022. Nos 12 dias de feira, o estande do Tocantins apresentou ao público diversidade, com peças de artesanato para decoração de ambientes, acessórios de uso pessoal, biojoias e instrumentos musicais. Dos R$ 280.481,00 levantados na edição, 5.160 peças foram vendidas presencialmente e quase 2000 peças foram encomendadas aos artesãos e entidades representativas, totalizando 6.868 trabalhos.