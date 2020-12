Veículo roubado em Formoso do Araguaia é recuperado pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou veículo roubado em Formoso do Araguaia/TO em setembro de 2020.

Por Redação

A ocorrência foi registrada na manhã de Natal no km 160 da BR153, município de Araguaína/TO. Durante ações da Operação Natal a equipe da PRF abordou o veículo VW/GOL 1.0 conduzido por um homem de 38 anos, no veículo também estavam sua esposa e 3 filhos.

Durante a fiscalização, a equipe constatou registro de roubo no sistema. A ocorrência criminal foi registrada no dia 23/09/2020, em Formoso do Araguaia-TO e relava o roubo do automóvel abordado. A equipe da PRF realizou a identificação veicular e confirmou que o veículo era realmente o descrito no Boletim de Ocorrência.

Questionado sobre a situação, o condutor informou que comprou o veículo de sua mãe por 13 parcelas de 1 mil reais. Alegou que nem ele e nem sua mãe sabiam do registro de furto.

Diante dos fatos, o homem foi enquadrado como autor de Receptação Culposa. O veículo foi recolhido e encontra-se à disposição da justiça.