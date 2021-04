O fato aconteceu no início da noite deste sexta-feira em Gurupi.

Por Wesley Silas

Conforme mostra as imagens enviadas ao Portal Atitude, em exclusividade, por um leitor, o veículo da funerária estava em velocidade acima do permitido, quando aconteceu o incidente e abriu o bagageiro e caiu o caixão com um corpo dentro no meio da Rua.