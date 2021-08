A União dos Vereadores do Tocantins (Uvet), realiza entre 12 e 13 de agosto a 1° Capacitação Regional dos Vereadores do Tocantins. O evento será realizado presencialmente, seguindo todos os protocolos de segurança no enfrentamento da pandemia da Covid19, abre o projeto de Capacitação de Parlamentares do Legislativo Municipal voltado para a qualificação de vereadores de todo o estado.

da redação

A Capacitação abre uma série de projetos da UVET, que tem como objetivo, formar e qualificar os vereadores das 139 câmaras municipais do estado.

Segundo o anfitrião, presidente da Câmara Municipal de Dianópolis e Diretor de Treinamento e Capacitação da UVET, organizador do evento, Manin do Zorra, essa iniciativa partiu de uma preocupação dos próprios vereadores com o aprimoramento dos parlamentares. “Temos muitos colegas que estão em seu primeiro mandato e nesse contexto, a Capacitação vai facilitar o trabalho diário dos legisladores. Esse evento vem para contribuir na efetividade da atuação dos vereadores e vereadoras, fortalecendo o exercício diário do mandato frente aos interesses da sociedade. Com a união da nossa classe, com esforço de todos, teremos o fortalecimento das 139 Câmaras do Tocantins, fomentando as competências das lideranças locais”, comentou Manin.

No encontro em Dianópolis, que vai acontecer no auditório do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), vai integrar seis palestras, com especialistas em temas relevantes para a atuação parlamentar dos vereadores.

De acordo com o presidente da UVET, Terciliano Gomes, essa é a 1° Capacitação e em outros ciclos futuros, deverão abordar não apenas noções institucionais sobre o mandato parlamentar, mas também temas estratégicos de interesse dos vereadores. “A UVET tem esse compromisso, que é fortalecer o legislativo municipal, para que os vereadores atendam com eficiência as demandas da sociedade. Essa Capacitação em Dianópolis, na região Sudeste do Tocantins, abre o calendário desse evento que vai acontecer nas demais regiões do estado, com o objetivo de capacitar os vereadores dos 139 municípios”, frisou o presidente.

A Capacitação, além de qualificar e preparar os parlamentares, promove a integração entre as Câmaras e aprimora o trabalho dos vereadores junto aos interesses da sociedade.

Palestras:

“Política Partidária (senador Eduardo Gomes); Fixação de Subsídio e Data Base (Dr Marcos Emílio); O vereador e a Constituição Federal/Descubra como exercer o seu mandato de maneira plena com autonomia e independência (Juninho Valeriote); Fiscalização de Contas Públicas (Dr André Mattos); Captação de Recursos no setor da Engenharia (Daniel Iglesias) e Orçamento Público: LDO, LOA e PPA (José Fernando Miranda). Os participantes receberão certificado com carga horária proporcional à frequência.