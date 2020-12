UPA-24h de Gurupi | Prefeitura não cumpre acordo, médicos pedem exonerações e população fica sem atendimento

Praticamente 04 meses após o secretário de Saúde, Antônio Pakalolo, ter declarado ao Portal Atitude que “nunca houve ou haverá falta de atendimento médico na UPA 24h”, o não cumprimento de acordos com médicos que trabalham na Unidade no enfrentamento a Covid-19 confirmou algo preanunciado e nesta terça-feira, 01, os atendimentos de saúde de média complexidade na Unidade de Pronto Atendimento (UPA-24h) de Gurupi foram suspensos. “Infelizmente quem paga pela incompetência da administração é a população”, disse em nota de Repúdio 17 médico do corpo clínico da UPA-24hs ao justificar os pedidos de exonerações dos cargos.

por Wesley Silas

Famílias com crianças no colo ou acompanhando pacientes com muletas, como dona Vânia, saíram indignadas ao receber a notícia da suspensão de atendimento médico na UPA. Ele esteve na UPA para acompanhar seu irmão com problemas na coluna cervical e com suspeita da Covid-19.

“Acontece que aqui não tem médicos e as enfermeiras estão falando também que vão entrar em greve. O atendimento aqui está muito agressivo e não sabem dar nenhum tipo de informação para gente. O meu irmão passou a noite mal e aqui dizem que não há médicos e nem tempo de vir médicos. Não tem teste para Covid e quando chegamos nos Postinhos dizem que não atendem sem encaminhamento”, disse a moradora.

O secretário Municipal de Saúde, Antônio Pakalolo, alegou que foi surpreendido com a decisão dos médicos em pedir exonerações da UPA.

“Os médicos deixaram de atender a população o que eu posso fazer? Milagres ainda não consigo fazer ainda não. Saíram em cima da hora e não deram nem prazo para conseguir outros médicos e além de sair estão falando para os outros médicos não aceitarem os plantões”, disse.

Em recente entrevista ao Portal Atitude no dia 26 de novembro, o secretário alegou o não cumprimento do acordo para ajustas os valores dos plantões dos médicos com a justificativa de queda de novos casos cada da Covid-19 em Gurupi. No entanto, os Boletins Epidemiológicos do Município e do Estado apontam crescimento de pessoas contaminada, saltando de 48, no dia 15 de novembro quando aconteceram as eleições municipais, para 262 na segunda-feira, 30. Nesta terça-feira, 01, foram confirmados outros 41 casos de Covid-19 em Gurupi.

Chamamento público

O corpo clínico de médicos da Unidade de Pronto Atendimento de Gurupi – UPA 24hrs, publicou uma Nota de Repúdio “para esclarecer os fatos ocorridos nos últimos dias” em relação ao não acordo firmado entre Prefeitura Municipal de Gurupi e Médicos da UPA 24hrs.

Na nota os médico alegam que desde o início do mês de agosto a Prefeitura de Gurupi se comprometeu em realizar um chamamento público para contratação de novos profissionais médicos e aumento salarial em virtude ao enfrentamento ao Covid-19 em Gurupi.

“A prefeitura abriu edital para contratação de novos profissionais e 4 empresas se apresentaram e assumiram o compromisso em outubro já com a proposta de melhoria salarial, contratos foram assinados porém o acordo não foi cumprido por parte da prefeitura e até o momento não houve ajuste salarial. Em resposta a isso a secretaria relatou que não se justifica mais o pagamento devido a diminuição dos casos de Covid no município, porém não é o que presenciamos ultimamente, vimos que os números aumentaram e Gurupi iniciou como a cidade com maior número de casos de Covid nesta semana”, pontua a nota.

Escala

Os pedidos das 17 exonerações do médicos do corpo clínico da UPA 24hs provocou mais de 40 “furos” nas escalas médicas de dezembro.

Nota de Repúdio

O corpo clínico de médicos da Unidade de Pronto Atendimento de Gurupi – UPA 24hrs, vem através deste antecipar nota de repúdio e esclarecer os fatos ocorridos nos últimos dias em relação ao não acordo firmado entre Prefeitura Municipal de Gurupi e Médicos da UPA 24hrs.

A prefeitura municipal de Gurupi no início dos meses de agosto e setembro realizaram chamamento público para contratação de novos profissionais médicos e aumento salarial em virtude ao enfrentamento ao Covid-19 em nosso município. A prefeitura abriu edital para contratação de novos profissionais e 4 empresas se apresentaram e assumiram o compromisso em outubro já com a proposta de melhoria salarial, contratos foram assinados porém o acordo não foi cumprido por parte da prefeitura e até o momento não houve ajuste salarial. Em resposta a isso a secretaria relatou que não se justifica mais o pagamento devido a diminuição dos casos de Covid no município, porém não é o que presenciamos ultimamente, vimos que os números aumentaram e Gurupi iniciou como a cidade com maior número de casos de Covid nesta semana.

Por fim, a prefeitura/secretaria/gestão municipal não se preocuparam ou se propuseram até o momento em consumar acordo com a equipe médica e sim o que parece que querem boicotar o corpo clínico de médicos da UPA 24h. E infelizmente quem paga pela incompetência da administração é à população.

Médicos – UPA 24hrs Gurupi