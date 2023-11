Unirg rebate os critérios da classificação do Ranking Universitário Folha

Por Wesley Silas

Segundo a Folha “os dados que compõem os indicadores de avaliação do RUF são coletados por uma equipe da Folha em bases nacionais e internacionais de periódicos científicos, de patentes, em base do Inep-MEC (Censo da Educação Superior e Enade), em agências estaduais e federais de fomento à ciência e em pesquisas nacionais de opinião feitas pelo Datafolha”.

No ranking, 203 foram universidades foram classificadas e a Unirg, não pontuou no critério inovação e teve nota geral de 3,98, última do ranking que avaliou 203 universidades. A Universidade Estadual do Tocantins foi classificada na 198ª, com nota 12,44 e a UFT alcançou nota geral 12,44 e foi classificada na 102º posição geral.

As duas melhores do Brasil na avaliação do RUF (Ranking Universitário Folha) foram a Universidade de São Paulo (USP) com nota geral 98,85 e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) com 98,20.

Em nota, a Universidade de Gurupi (Unirg), por meio da reitora Sara Falcão, defende que a “avaliação do RUF não levam em conta as notas atribuídas à Universidade UnirG pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), prejudicando as IES municipais e estaduais, já que leva em conta as bases do Ministério da Educação (MEC) que não avalia a UnirG, tão somente registra seus números de forma quantitativa para atendimento do censo”.

“A UnirG, é avaliada pelo CEE, que tem a sua regulamentação por meio da resolução 140/2023, seguindo o decreto federal 9.235/2017, sobre as avaliações de instituição superior municipais e estaduais. O decreto atende a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, regulamentando a supervisão e a avaliação. As organizações estaduais e municipais são avaliadas pelos conselhos estaduais de educação”, pontou.

O Ranking Universitário Folha classifica as instituições de ensino superior credenciadas como “Universidades” no MEC.

No entanto, a Unirg mostra contradições no método de avaliação do RUF.

“Exemplificamos que o curso de Administração foi avaliado com o conceito 4.0 pelo CEE e está com a nota 2.0 no e-MEC, por não considerar o quantitativo do Conselho Estadual. Outro fator importante é que, torna-se parcial também, o resultado do Índice Geral de Cursos (IGC), emitido pelo MEC referente a Universidade de Gurupi, tendo em vista que, o MEC considera a média ponderada do Conceito Preliminar de Curso (CPC) pelo número de matrículas dos últimos três anos e não considera a nota de avaliação emitida pelo CEE”.

Além da Unirg, o Ranking Universitário Folha mostra o posicionamento de outras 04 universidades Municipais, entre elas estão a Universidade Regional de Blumenau (FURB) classificada na 75ª posição e a Universidade de Taubaté (UNITAU) classificada na 164ª posição do RUF.

“A Universidade de Gurupi, que tem 38 anos de tradição no estado do Tocantins, reafirma a continuidade de suas ações de pesquisa, ensino, mercado, internacionalização e inovação, além de crescimento e expansão, em cumprimento ao seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e em atendimento à missão institucional que é Ser uma Universidade comprometida com o desenvolvimento regional e a produção de conhecimento com qualidade, por meio da ciência e da inovação”, arremata a reitora da Unirg, Sara Falcão por meio de nota.