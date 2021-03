Foi publicado hoje, 05, o edital que abre as inscrições do primeiro processo seletivo para o curso de Medicina oferecido pela Universidade de Gurupi – UnirG no campus de Paraíso do Tocantins.

Por Redação

Os interessados devem acessar o site unirg.edu.br/vestibular e realizar a inscrição até 20 de março. São oferecidas 60 vagas, sendo que 10% do total são para candidatos que desejam concorrer com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2017, 2018 ou 2019. Outros 10% das vagas são para a cota Escola Pública e as demais são para ampla concorrência.

A taxa de inscrição é de R$ 350, que pode ser paga por boleto bancário ou cartão de crédito on-line. As provas de conhecimentos gerais e redação serão realizadas preferencialmente na cidade de Paraíso do Tocantins, em 18 de abril, das 09 às 13h. A avaliação também poderá ser aplicada em Gurupi, caso não seja possível alocar todos os candidatos em Paraíso.

Serão adotadas medidas preventivas relativas à emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, durante todo o processo de aplicação das provas . Os candidatos deverão seguir rigorosamente as normas do protocolo de segurança.

O resultado preliminar deverá ser publicado em 27 de abril. A previsão é que as aulas tenham início na segunda quinzena de maio de 2021.

Expansão

A implantação do curso de Medicina em Paraíso do Tocantins marca o início de um promissor projeto de expansão da UnirG.

“Há mais de três décadas nossa Instituição forma profissionais de qualidade. Agora a UnirG também poderá contribuir com o crescimento de Paraíso do Tocantins, assim como tem sido em Gurupi. É uma satisfação ver o interesse de diversos municípios em receber a UnirG”, destaca a Reitora da UnirG, Drª Sara Falcão.

De acordo com o Prefeito de Paraíso do Tocantins, a chegada da universidade gurupiense em Paraíso irá trazer grandes benefícios para toda a região. “Certamente teremos fomento em nossa economia, mas também na área da saúde e na educação. Agradecemos todas as pessoas envolvidas, pois nossa cidade passa a participar de um novo ciclo de desenvolvimento”, destacou Celso Morais.

O Governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, autorizou o funcionamento do curso de Medicina no campus da Universidade de Gurupi ontem, 04, conforme o Decreto nº 6228 publicado no Diário Oficial do Estado.

O prédio que irá sediar a unidade tem mais de 2.100 m² de área construída e abriga salas de aula, laboratórios, refeitório, além dos departamentos administrativos da UnirG. O local foi doado pela Prefeitura da cidade, com um investimento de mais de R$1,5 milhão, para a reforma do espaço. A obra foi entregue em maio de 2020.