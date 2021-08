por Wesley Silas

Em reposta a reclamação do paciente Pablo Adriano sobre suposta aglomeração de pacientes contaminados com a Covid-19 com pacientes com outras enfermidades na mesma sala, o Hospital da Unimed Gurupi disse que segue todas as recomendações e orientações da Organização Mundial de Saúde e dos Órgãos Governamentais visando a redução dos riscos de contaminação e proliferação da Covid-19 e que está aberto a sugestões e reclamações dos seus usuários, se comprometendo a resolver e aprimorar.

“Dentre esses procedimentos preventivos está a separação dos pacientes com Covid-19 dos pacientes com outras enfermidades nos leitos e demais espaços internos”, disse a Unimed por meio de uma nota.

A reclamação foi feita no dia 03 de agosto pelo paciente ao Portal Atitude. Nela o gurupiense Pablo Adriano Oliveira Arantes, afirmou que buscou a unidade hospitalar para tratar de um lesão muscular nas costas e na sala de espera se deparou com várias pessoas com sintomas da Covid-19 agrupadas no mesmo ambiente com pacientes com outras enfermidades.

No entanto, o Hospital defende que: “no que se refere à recepção do Hospital, é adotada a triagem de pacientes, com a separação de estrutura física para aqueles com suspeita de contaminação pela Covid-19 dos demais, bem como, a higienização das cadeiras e balcões após sua utilização. Tais medidas complementam às já implantadas disponibilização de álcool em gel e o uso obrigatório de máscaras em todo o ambiente hospitalar”.

Diz ainda que: “o Hospital Unimed Gurupi está aberto a sugestões e reclamações realizadas por seus usuários, se comprometendo a resolver e aprimorar, o mais breve possível, tudo o que for necessário para assegurar o melhor atendimento a todos”.

Dr. Luiz Paulo da Silveira

Presidente

Dr. Fabricio Dominici Ferreira

Vice-Presidente

Dr. Fábio Pereira de Carvalho

Superintendente

Dr. Maurício Nauar Chaves

Diretor do Hospital Unimed