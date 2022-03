O profissional responsável por essa área terá as seguintes atribuições: realizar atividades de manejo, alimentação, cuidados dos animais e efetuar a limpeza das baias. Preparar as áreas experimentais, adubar, controlar o sistema de irrigação das pastagens, cuidar do pomar, viveiro de mudas, canteiros e realizar o controle de pragas e doenças do setor de hidroponia, entre outras atividades. A carga horária de trabalho é 44 horas semanais, sendo de segunda a sexta-feira das 07h30 às 17h30 e sábado das 07h30 às 11h30.

Para concorrer a vaga, o (a) candidato(a) deve possuir alguns requisitos, bem como: Curso completo de Técnico em Agropecuária ou áreas similares e experiências com práticas agropecuárias.

Interessados no processo seletivo devem acessar o TRABALHE CONOSCO, no link: https://jobs.kenoby.com/ unicatolica, e se inscrever até às 12h do dia 30 de março de 2022.

Candidatos PCD deverão anexar o Laudo Médico atualizado. Currículos enviados por WhatsApp e E-mail serão desconsiderados.