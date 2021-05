Por Redação

Já faz bastante tempo que fumar deixou de ser considerado coisa de gente “chique”. Hoje essas mesmas baforadas demonstram o descaso com a própria saúde e dos demais.

Para alertar as pessoas sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo, a Organização Mundial da Saúde – OMS criou, há mais de 30 anos (1987), o Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado em 31 de maio.

“Muitos jovens começam a fumar para parecerem ‘legais’ e pela falsa sensação de liberdade, quando na verdade estão caindo na armadilha do vício. É preciso compreender que, na luta entre o cigarro e o organismo, o organismo será sempre o perdedor”, explica o médico oncologista clínico Macilon Nonato, da Oncoradium, centro responsável pelo tratamento do câncer pelo SUS no Hospital Regional de Araguaína (HRA).

1/3 de todos os tipos de câncer na conta do tabagismo

Por causa do cigarro, a doença pode atingir o pulmão, estômago, colo do útero, faringe, laringe, esôfago, bexiga, rim, fígado, pâncreas e a medula óssea (leucemia). O uso do tabaco também é o responsável por enfermidades no sistema respiratório, como a bronquite crônica, enfisema pulmonar, infecções respiratórias e a asma.

Também entra na lista uma série de doenças cardiovasculares, como o infarto agudo do miocárdio, aneurismas, tromboses, angina, hipertensão arterial e o AVC – Acidente Vascular Cerebral.

“E não podemos esquecer de outros males relacionados ao tabagismo, como a osteoporose, infertilidade feminina, complicações na gravidez, menopausa precoce, impotência sexual masculina, catarata e úlcera do aparelho digestivo”, pontua Macilon.

4.700 substâncias tóxicas

Cada tragada coloca para dentro do organismo aproximadamente 4.700 substâncias tóxicas, incluindo a nicotina, causadora da dependência química, e alcatrão, formado por aproximadamente 50 substâncias pré-cancerígenas.

“Para se ter uma ideia, todos os anos morrem cerca de 157 mil pessoas no Brasil por doenças causadas pelo tabagismo, são mais de 50 enfermidades”, enfatizou o médico.

E o prejudicado não é só quem está fumando, as pessoas a sua volta também, o chamado “fumante passivo”. Em ambientes fechados e poluídos pela fumaça do cigarro, ao final de um dia, os não fumantes terão respirado o equivalente a 10 cigarros. Só por respirar a fumaça, o fumante passivo corre o risco de contrair as mesmas doenças que o fumante.

Tratamento gratuito contra o vício

Os fumantes podem e devem procurar as Unidades Básicas de Saúde – UBS em busca do tratamento contra o vício. Desde 2002, o Ministério da Saúde juntamente com as secretarias estaduais e municipais de Saúde, oferecem gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde – SUS o tratamento contra o tabagismo.

O fumante recebe orientações sobre os perigos do cigarro, como resistir á vontade de fumar e sobre como viver sem produtos derivados do tabaco. Também são fornecidos medicamentos para reduzir os sintomas da síndrome de abstinência à nicotina, tudo gratuitamente.

Benefícios imediatos ao parar de fumar

Começa rápido: aos 20 minutos a pulsação e a pressão sanguínea voltam ao normal. Após 2 horas não há mais nicotina circulando no sangue. O nível de oxigênio se normaliza após 8 horas sem fumar. O pulmão já mostra sinais de melhora de 12 a 24 horas depois da última tragada.

Em 2 dias, o olfato e paladar ficam mais sensíveis, em 3 semanas a circulação melhora e a respiração fica mais fácil. O risco de morte por infarto cai pela metade depois de um ano sem fumar. De 5 a 10 anos, o risco de infarto será igual ao de pessoas que nunca colocaram um cigarro na boca.

“O maior conselho que se pode dar para um fumante é o de parar de fumar, se você convive com alguém que fume, ajude-o a vencer a luta contra o cigarro”, finalizou Macilon.