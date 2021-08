O trecho citato pelo turista é de 50 km da rodovia TO-247, que dá acesso ao Jalapão, fica entre os municípios de Lagoa do Tocantins e São Félix do Tocantins, considerado um dos principais cartões postais do estado e do Brasil.

A pavimentação está sendo realizada pela Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) e é a concretização de um projeto que vinha sendo prometido desde o Tocantins foi criado na década de 1980.