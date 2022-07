por Redação

Realizadas em todas as regiões do Tocantins, as obras do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos têm impulsionado o progresso do Estado, com a criação de milhares de vagas de emprego, melhoria da trafegabilidade e da logística de transporte, além do estímulo à economia local.

Em Gurupi, um dos sonhos antigos dos moradores da região sul tem ganhado impulso com as obras de pavimentação da TO-365, no trecho de 50 km, que segue do entroncamento com a BR-153 até o povoado Trevo da Praia.

Com um canteiro de obras em expansão e plena atividade, a rodovia receberá serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica, além de obras de arte, sendo executada pela Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto).

Para a aposentada Terezinha Maciel, que mantém um restaurante às margens da TO-365, a vida já tem mudado bastante. “As pessoas param mais aqui para comer, tem também o pessoal da empresa e isso vai ajudar a gente a conseguir um dinheirinho a mais. Não só eu, como muitas outras pessoas e donos de empresas têm parabenizado essa obra, pois está mudando a realidade para melhor”, destaca ao dizer que não acreditava que a pavimentação chegaria para o trecho.

Já o comerciante e morador do Trevo da Praia, povoado localizado a 70 km de Gurupi, Renato da Silva Alves, afirma que a expectativa para conclusão da obra é grande. “Nossa povoado vai crescer, o fluxo vai aumentar, pois o escoamento da produção será facilitado por aqui, além do acesso a cidade e também da ligação com os municípios próximos”, completa.

Segundo a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, a obra trará benefícios significativos para o desenvolvimento da região. “É uma obra que irá interligar toda a região sul do Tocantins, sendo um destaque para o escoamento da produção agropecuária, mas também para o turismo que terá uma logística diferenciada com a conclusão do trecho. Além, claro, de beneficiar nossas comunidades rurais que terão um acesso facilitado”, afirma Josi Nunes.